Paslėpta ramybės sala prie ežero – vos kelios dešimtys minučių nuo sostinės

Parke takai vingiuoja tarp medžių ir krūmų, o švarus oras ir ramybė kuria idealią aplinką pasivaikščiojimams ar poilsiui gamtoje.
Žydintys augalai ir paukščių giesmės sukuria unikalią atmosferą, kuri kviečia leisti laiką lauke.
Ši vieta taip pat yra puikus pasirinkimas tiems, kurie mėgsta fotografuoti gamtą ar tiesiog pasimėgauti vaizdais, kurie nuolat keičiasi priklausomai nuo metų laikų. Nesvarbu, ar tai būtų žaliuojantis pavasaris, saulėtas vasaros rytas, rudens spalvų sprogimas ar žiemos ramybė – Pikeliškių dvaro parkas visada žavi savo natūralia grožiu ir suteikia nepamirštamus įspūdžius.
Parke ramiai atsisėdus ant suoliuko galima paskaityti čia pat iš Pikeliškių bibliotekos paskolintą knygą, pasigrožėti Žaleso ežero vaizdais,
Pikeliškių dvaro parke yra želdyno teritorija, ežero pakrantė, įrengti apie 2 km. ilgio pėsčiųjų takai, poilsio vietos, kuriomis gali džiaugtis ir mėgautis čia apsilankę Vilniaus rajono gyventojai ir svečiai.
Sutvarkytame 7 ha Pikeliškių dvaro parke yra daug galimybių mėgautis gamtos teikiamais malonumais – pasivaikščioti parko takeliais, pasimėgauti parke alsuojančia ramybe ant įrengto lieptelio ar suorganizuoti šeimos pikniką įrengtoje pavėsinėje su krosnimi.
Pikeliškių dvaro parkas su išretėjusiais bei nykstančiais želdynais ir želdiniais įgavo naują, estetinį vaizdą. Naujai sutvarkytame parke iškirsti menkaverčiai ir pažeisti medžiai, nugenėti krūmynai, apželdinta parko teritorija, įrengti takeliai pasivaikščiojimams bei laužavietė.
Čia ypatingai patiks mėgstantiems ramybę, čia atgimsta ryšys su gamta.
