Dabar pats metas gelbėti bijūnus: yra tik vienas būdas sugrąžintį jiems buvusį grožį

Bijūnai gali džiuginti savo sodriais žiedais dešimtmečius, bet maždaug po penkerių-šešerių metų (kartais net anksčiau) šaknys pradeda senėti. Ant jų atsiranda ertmių, kuriose gali apsigyventi vabzdžiai, o maitinimas pablogėja dėl šaknų pumpurų nusileidimo.
Dėl to augalas silpsta, dažnai serga ir žydi retai arba mažais žiedpumpuriais. Norint ištaisyti padėtį, reikia atlikti atjauninančią persodinimo procedūrą.
Ženklas, kad bijūnas turi būti persodintas, – nežydėjimas arba menki žiedpumpuriai; dažnos ligos; žiedų dydžio sumažėjimas.
Persodinimo instrukcija
Iškaskite krūmą. Naudokite šakę, kasdami apie 20 cm atstumu nuo stiebo, kad nepažeistumėte šaknų.
Atsargiai ištraukite krūmą iš žemės. Paruoškite šaknis. Nuvalykite jas nuo žemės, šiek tiek papurtydami arba nuplaudami vandeniu. Nupjaukite visą stiebo dalį iki šaknies kaklelio pagrindo.
Padalinkite augalą. Supjaustykite šaknų sistemą į dalis taip, kad kiekvienoje dalyje būtų mažiausiai du ar trys pumpurai.
Džiovinkite dalis pavėsyje 6–8 valandas.
Paruoškite sodinimo duobę. Gylis turėtų būti apie 50 cm (tankiuose dirvožemiuose – 70 cm, būtinas drenažas).
Dirvožemis: lygiomis dalimis sumaišykite velėną, smėlį, humusą ir durpes + trąšas (60 g superfosfato, 300 g kaulų miltų, 300 g pelenų).
Pasodinkite bijūną. Pastatykite jį pumpurais į viršų, dirvos lygyje. Apdenkite augalą apie 5 cm storio dirvos sluoksniu.
Rezultatas. Jei persodintas rugpjūčio pabaigoje teisingai, augalas galės atsigauti, suformuoti galingas šaknis ir jau po 1–2 metų vėl žydėti gausiai ir sodriai.
