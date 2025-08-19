Jūs visą šį laiką skalbėte patalynę ne taip, kaip reikia: įspėja apie pavojų sveikatai

Kaip dažnai skalbti patalynę – ką rekomenduoja ekspertai
Kaip pažymi profesorė Kelly Reynolds iš Arizonos universiteto visuomenės sveikatos koledžo, minkštos ir jaukios paklodės laikui bėgant tampa tikra bakterijų veisykla. Mes praleidžiame lovoje gana daug laiko, todėl ant audinių kaupiasi negyvos odos ląstelės, dulkių erkės, mikrobai ir kiti nešvarumai.
Kosmetika – kremai, aliejai ir losjonai – tik pagreitina patogeninės mikrofloros augimą, rašo leidinys Everydayhealth.com.
„Nesavalaikis skalbimas lygaus audinio užklotų sukelia vis didesnį nešvarumų kaupimąsi, o kartu su jais auga ir mikrobų, grybų bei dulkių erkių skaičius.
Jie, savo ruožtu, gali sukelti odos sudirginimą ir uždegimą, taip pat paaštrinti lėtines odos ligas, tokias kaip egzema, psoriazė ar spuogai“, – pabrėžia dermatologė Shoshana Marmon iš Niujorko medicinos koledžo.
Būtent todėl dermatologai pataria skalbti patalynę ne rečiau kaip kartą per savaitę. „Vasarą svarbu skalbti kas savaitę, kad nesikauptų prakaitas, odos riebalai ir nešvarumai“, – aiškina profesorė Kelly Reynolds.
Jei miegate karštyje po antklode, antklodės užvalkalą galima skalbti rečiau – kartą per dvi savaites ar net kartą per mėnesį. Jie mažiau liečiasi su kūnu ir ne taip greitai susitepa.
Skalbimo dažnumas taip pat gali skirtis priklausomai nuo individualių žmogaus savybių – pavyzdžiui, žmonėms, alergiškiems dulkių erkėms, tai reikėtų daryti dažniau.
Daktaras Steve Daveluy iš Veino valstijos universiteto (Mičiganas) rekomenduoja keisti pagalvės užvalkalus du kartus per savaitę. Tai daroma todėl, kad jie aktyviai sugeria odos riebalus, kremų ir plaukų priežiūros priemonių likučius, o visa tai kartu gali sukelti odos sudirginimą ir netgi spuogus.
Kaip tinkamai skalbti patalynę
Kalbant apie patalynės skalbimo temperatūrą, vanduo turi būti pakankamai karštas – ne žemesnis kaip 60 laipsnių, tada žūsta dauguma bakterijų. Tiems, kurie turi jautrią odą, egzemą ar psoriazę, svarbu rinktis švelnų, hipoalerginį ir be kvapiųjų medžiagų miltelius ar kitus skalbimo priemones. Geriau atsisakyti kondicionierių ir aromatinių priedų – jie gali sukelti odos sudirginimą.
Ar reikia skalbti naują patalynę?
Taip – kad pašalintumėte gamybines dulkes, gamybos metu galėjusių likti cheminių medžiagų likučius, taip pat kad audinys taptų minkštesnis. Tačiau pirmą kartą skalbti reikia 30–40 laipsnių temperatūroje.
Dermatologų teigimu, skalbinių džiovinimui taip pat reikia skirti ypatingą dėmesį: skalbinius geriausia džiovinti saulėje arba šildomoje džiovyklėje – šilumos poveikio veikiamos žūsta nemažai bakterijų.
Patalynę galima skalbti rečiau, jei laikotės šių rekomendacijų:
nevalgykite lovoje – jei joje lieka trupinių ir riebalų, jie kaip magnetas pritraukia bakterijas;
prieš miegą nusiprauskite ir nuvalykite makiažą, taip pat nusiprauskite duše;
neimkite į lovą gyvūnų;
miegoti vilkėkite pižamą arba bent apatinius;
miegokite vėsioje patalpoje, kad miegodami mažiau prakaituotumėte.
Nėra vienos visiems tinkančios formulės, kaip dažnai reikia skalbti patalynę, nes tai priklauso nuo gyvenimo būdo. Tačiau kas savaitę skalbti paklodes, ypač vasarą, yra gera įprotis.