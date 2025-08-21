Reabilituoja „senmergių gėles“: pelargonijos vėl užkariauja žmonių širdis

Festivalio gėlininkų sprendimas keičia ilgai gyvavusius stereotipus ir atskleidžia, kodėl verta auginti „senmergių gėles“.
Kodėl Pakruojo dvaras pasirinko „senmergių gėles“?
„Pelargonijų spalvų gausa, ilgas ir gausus žydėjimas iki pat šalnų bei paprastas dauginimas – viskas, ko reikia, kad joms tartume „taip“, – pasakoja septintus metus iš eilės vykstančio festivalio kūrėja Kristina Ivančenko. „Ypač šiais metais, kai vasara nelepina – lietinga ir vėjuota – pelargonijos įrodo savo ištvermę ir atsaprumą. Jos klesti net prasčiausiomis sąlygomis ir idealiai tinka lietuviškam klimatui.“
Šių metų festivalyje pelargonijos tapo vienu pagrindinių akcentų. Jos ne tik puošia tradicinius gėlynus ir vazonus, bet ir iškeltos ant pastatų fasadų, formuoja spalvingas arkas. Ši architektūrinė drąsa parodo, kad „senmergių gėlės“ gali būti ne tik palangių, bet ir didingų erdvių puošmena.
Stereotipų laužymas
Terminas „senmergių gėlės“ – kultūrinis, o ne botaninis reiškinys. Taip ironiškai vadinama grupė kambarinių augalų: pelargonijos, sanpaulijos, begonijos, kalankės, aspidistros. Jos ypač išpopuliarėjo sovietmečiu ir kažkodėl tapo siejamos su vienišomis vyresnio amžiaus moterimis – dažnai neteisingai.
„Matome, kaip keičiasi žmonių požiūris“, – pastebi kūrėja. „Lankytojų reakcijos į mūsų pelargonijų kompozicijas – tai žavėjimasis, ne pašaipa. Žmonės fotografuoja, klausia apie auginimą, nori tokių pat namie.“
Kodėl šios gėlės vėl madingos?
Šiuolaikinės gyvenimo tendencijos puikiai dera su „senmergių gėlių“ savybėmis:
Klimato tinkamumas – šiais lietingais, nepastoviais metais pelargonijos parodė savo tikrąją vertę: jos klesti net blogiausiu oru ir puikiai prisitaiko prie Lietuvos klimato.
Urban jungle mada – miesto džiunglių interjero stilius grąžino žalumą į namus, o šie augalai idealiai tinka užimtiems žmonėms.
Tvarumas – ilgaamžės, daugiametės gėlės, kurios auga net prastose sąlygose ir kasmet džiugina gausiu žydėjimu.
Retro estetika – nostalgiškas grožis dera su šiuolaikiniais interjerais, kas dabar ypač madinga – derinimas seno ir naujo.
Praktiškumas – mažai priežiūros, lengvas dauginimas, ilgas žydėjimas.
Grožis paprastume ir moteriškoji energetika
Pakruojo dvaro patirtis įrodo: pelargonijos ir kitos „senmergių gėlės“ – ne nykumo simbolis, o ištvermingi, atsparūs augalai. Jos su nostalgija primena vaikystę, tačiau kartu demonstruoja charakterį ir parodo, kad tikras grožis slypi paprastume.
Įdomu tai, kad pelargonija nuo seno laikoma išskirtinai moteriška gėle. Liaudies medicinoje jų aromatas vertinamas dėl raminančio, emocinį foną balansuojančio poveikio. Galbūt, būtent dėl šios priežasties pelargonijas tradiciškai mylėjo būtent moterys?
„Mūsų festivalis parodo šių gėlių tikrąjį potencialą – jos puošnios ir ištvermingos“, – reziumuoja K. Ivančenko. „Lankytojai išvyksta su nauju požiūriu – ne gėda auginti pelargonijas, o garbė turėti tokias patikimas ir naudingas gėles.“
Pakruojo dvaro vasaros gėlių festivalis
Pasigrožėti Pakruojo dvaro gėlynais galite atvykti kasdien – dabar pati žydėjimo kulminacija, kada visi žiedai išsiskleidę ir vilioja savo gausa, spalvomis ir kvapais. Vasaros festivalis su gausia pramogų programa vyksta iki pat rugsėjo vidurio.
