Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
BūstasPasidaryk pats

Klaipėdietis Ignas tobulai įrengė apartamentus: papasakojo, su kokiais iššūkiais susidūrė ir kiek išleido

2025 m. rugpjūčio 24 d. 16:28
Lrytas Premium nariams
Vedamas aistros kurti ir jau turėdamas viziją, Ignas paprastą butą pavertė prabangos oaze, kur kiekvienas kampas alsuoja išskirtinumu.
Daugiau nuotraukų (39)
apartamentaiįrengimasKlaipėda
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.