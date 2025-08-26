Unikali vieta Lietuvoje: čia gali pamatyti upę, kanalą, marias ir jūrą

Ši gamtos dovana kartu su savita architektūra sukuria išskirtinį miestelio charakterį – čia viskas artima, ramu ir autentiška. Tai vieta, kur gamta kalba sava kalba, o istorija tyliai lydi kiekvieną žingsnį.
Priekulė keičiasi – miestas gražėja: tvarkomos viešosios erdvės, kuriami poilsio kampeliai, sodinami daugiamečiai augalai, plečiami žalieji plotai.
Vienu lankomiausių traukos taškų tampa Vingio parkas, kuriame vingiuoja įspūdinga Minijos kilpa – tai ne tik žalias taškas žemėlapyje, bet ir vieta, kur ilsisi akys ir mintys.
Priekulė kuria savo tapatybę – tarp tradicijos ir atsinaujinimo, tarp vandens, žalumos ir istorijos. Čia gera gyventi. Čia norisi sugrįžti.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
PriekulėMinijaKuršių marios
