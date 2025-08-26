Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Unikali vieta Lietuvoje: čia gali pamatyti upę, kanalą, marias ir jūrą

2025 m. rugpjūčio 26 d. 12:22
Lrytas.lt
Priekulė – Mažosios Lietuvos miestelis, įsikūręs ten, kur susitinka kelias ir vanduo. Pro miestą driekiasi svarbus kelias Klaipėda–Šilutė, o jį tarsi apkabina keturi vandens telkiniai: Minija, Karaliaus Vilhelmo kanalas, Kuršių marios ir Baltijos jūra.
Ši gamtos dovana kartu su savita architektūra sukuria išskirtinį miestelio charakterį – čia viskas artima, ramu ir autentiška. Tai vieta, kur gamta kalba sava kalba, o istorija tyliai lydi kiekvieną žingsnį.
Priekulė keičiasi – miestas gražėja: tvarkomos viešosios erdvės, kuriami poilsio kampeliai, sodinami daugiamečiai augalai, plečiami žalieji plotai.
Vienu lankomiausių traukos taškų tampa Vingio parkas, kuriame vingiuoja įspūdinga Minijos kilpa – tai ne tik žalias taškas žemėlapyje, bet ir vieta, kur ilsisi akys ir mintys.
Priekulė kuria savo tapatybę – tarp tradicijos ir atsinaujinimo, tarp vandens, žalumos ir istorijos. Čia gera gyventi. Čia norisi sugrįžti.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
