Neįtikėtina, ką galima rasti Šilutės centre – nustebina visus

2025 m. rugpjūčio 29 d. 10:32
Lrytas.lt
Šyšos sala – tai išskirtinė žalioji erdvė Šilutėje, kurioje susilieja gamta, aktyvus laisvalaikis ir bendruomeniškumas.
Ši teritorija, esanti šalia gyvenamųjų rajonų, tapo mėgstama miestiečių susibūrimo vieta, puoselėjanti sveiką gyvenseną ir judėjimo džiaugsmą.
Atnaujintoje teritorijoje įrengta moderni krepšinio aikštelė, teniso kortai, riedlentininkų zona, lauko treniruokliai, o mažiausiųjų laukia vaikų žaidimų aikštelės įrenginiai.
Visa tai įkomponuota natūraliame kraštovaizdyje – tarp medžių, atvirų pievų ir vingiuojančių pėsčiųjų bei dviračių takų.
Šyšos sala – tai vieta, kur kiekvienas gali atrasti savo kampelį: sportui, poilsiui, žaidimams ar tiesiog pasivaikščiojimui gamtoje.
Čia dažnai vyksta sporto užsiėmimai ir šeimų savaitgaliai – erdvė nuolat gyva ir auganti kartu su miestu.
Ši sala – ne tik gamtos dalis, bet ir gyvas įrodymas, kaip žaliosios erdvės gali tapti miestų širdimi.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“. 
