Apleista teritorija Panevėžyje pavirto erdve, kur renkasi visas miestas

2025 m. rugpjūčio 30 d. 15:14
Lrytas.lt
2024 m. Panevėžyje įgyvendintas projektas, kuriuo prie „Ekrano“ marių sukurta nauja žalioji viešoji erdvė.
Projektas iš esmės pakeitė iki tol apleistą teritoriją – pašalinus menkaverčius medžius ir krūmus, atkurti ir papildyti želdynai, sukuriant gyvybingą, estetišką ir natūraliai į kraštovaizdį įsiliejančią žaliąją erdvę.
Įrengti nauji pėsčiųjų ir dviračių takai bei mediniai takai su pontoniniais tilteliais vandens link, sutvarkyta ir atverta pakrantė, įrengiant maudykles ir braidymo vietas.
Teritorijoje suformuotos daugiafunkcės poilsio ir aktyvaus laisvalaikio zonos, sukurta nauja vandens pramogų infrastruktūra.
Ši naujai sukurta žalioji erdvė tapo miesto bendruomenės traukos centru ir yra puikus pavyzdys, kaip darnus miesto planavimas gali prisidėti prie kokybiškos gyvenamosios aplinkos kūrimo.
Projektas „Teritorijos prie „Ekrano“ marių konversija, pritaikant ją aktyviam poilsiui, užimtumui ir vietos verslo skatinimui“ įgyvendintas pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“. 
