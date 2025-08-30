Birštono pasididžiavimas – neiškirto nė vieno medžio ir sukūrė rojų mieste

Jį pamėgo visi: ieškantys ramybės, sporto entuziastai, šeimos, senjorai, vaikai ir jaunimas.
Čia galite rasti sporto, skulptūrų, dviračių ir poilsio takus. Sporto take šalia treniruoklių įrengtos vaikų žaidimo aikštelės, todėl tai puiki vieta sportu sudominti visą šeimą.
Čia galima žaisti krepšinį, stalo tenisą, mini golfą, sukonstruotos riedlenčių rampos.
Kultūros taką puošia garsių Lietuvos menininkų skulptūros, šalia jo – ramybės zona.
Joje ne tik galima ramiai paskaityti knygą, bet ir išvysti liuoksinčių voveraičių, miško paukščių.
Parke įrengtas mineralinio vandens garinimo bokštas „Druskupis“, sukuriantis jūrinį klimatą 50–80 m spinduliu aplink save.
Atviras vandens garinimo paviljonas ir pušyno oras padeda įveikti kvėpavimo takų ligas. Čia pat šalia veikia mineralinio vandens biuvetė.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
medžiaiviešoji erdvėBirštonas
