Iš užmirštos pelkės – į miestelio pasididžiavimą: parkas Šatrijos Raganai

1930 m. mirė ir palaidota Židikų kapinių koplyčioje.
Jos garbei apie 2009 m. pradėtas kurti parkas toje vietoje, kur ji gyveno, kur buvo pirmoji Židikų mokykla, dažnai lankėsi šalia esančioje klebonijoje.
Parko vietoje buvo bruzgynai ir pelkė.
Iškastas tvenkinys, kuris nusausino teritoriją ir galėjo pradėti sodinti augalus.
Augalai sodinami ir prižiūrimi seniūnijos darbininkų. ES finansavimo nebuvo.
Manome, kad tai puikus rašytojos atminimo puoselėjimas.
Patraukli vieta jaunimui, senjorams, miestelio svečiams.
Čia galima ne tik pasivaikščioti, bet ir pažvejoti, pasėdėti ir grožėtis fontano purslais saulės atokaitoje.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
MažeikiaiMažeikių rajono savivaldybėŽalioji erdvė
Rodyti daugiau žymių