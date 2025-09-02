Anykščiuose atsirado vieta, kuri vakare virsta tikra pasaka

Erdvėje auga
Medžiai – dominuoja brandūs klevai, liepos bei keli dekoratyviniai spygliuočiai.
Krūmai – grupiniai želdiniai, tarp jų – lanksvos, jazminai, putinai.
Gėlynai – sezoniniai gėlynai arčiau pėsčiųjų takų zonų, dekoratyviniai žoliniai augalai, pavyzdžiui, levandos, šalavijai, heicheros.
Erdvinis išpildymas ir funkcionalumas. Skveras suskaidytas į keletą funkcinių zonų
Centrinė aikštelė su suoliukais ir želdinių salelėmis, skirta poilsiui.
Pėsčiųjų takų tinklas – organiškai integruotas į aplinką, susijungiantis su aplinkinėmis gatvėmis.
Mažosios architektūros elementai – modernūs, tačiau derantys prie istorinio konteksto (suoliukai, apšvietimo stulpai, informaciniai stendai).
Paminklinis akcentas – skvero viduryje stovi vyskupo skulptūra, suteikianti erdvei sakralumo ir pagarbos jausmą.
Labai svarbus akcentas vedantis į vyskupo skulptūros akcentą – A. Baranausko moralės kodekso ženklai („Galgi iš mūsų šauniųjų Anykščių pasklis iki didžiųjų miestų – primityvių paveldosaugininkų vis dar ignoruojamos Vienos memorandumo, Rygos chartijos idėjos apie architektūrą – kaip savo laikotarpio kūrinį“.).
Inovatyvus sprendimas – šviečiančios kvarcinės smiltys
Į skvero dangą subtiliai integruoti kvarciniai smilties elementai, kurie vakare ir naktį švyti įvairiomis spalvomis. Tai ne tik estetiškai patrauklus, bet ir inovatyvus sprendimas, kuris stiprina skvero vizualinį identitetą bei sukuria magišką atmosferą, ypač sutemus. Apšvietimas keičiasi dinamiškai, priklausomai nuo paros laiko ar renginių – tai kviečia stabtelėti, pasivaikščioti ir fotografuoti (legendinio Anykščių kvarco smilčių labaratorijoje atrastos spalvos).
Patrauklumas ir naudojimas
Vyskupo skveras yra viena patraukliausių žaliųjų erdvių Anykščiuose dėl šių priežasčių:
Vizualinis patrauklumas – gerai išlaikyta ir prižiūrima žalioji danga, sezoniniai spalviniai akcentai bei išskirtinis šviečiantis grindinys.
Prieinamumas – skveras yra miesto centre, netoli kultūros ir administracinių pastatų ir svarbiausiai Anykščių sagrados Šv. Mato bažnyčios pašonėje. Socialinis vaidmuo – čia vyksta įvairūs renginiai, poilsio veiklos, tai – mėgstama vietinių gyventojų ir turistų poilsio vieta, kurioje kasmet skamba „Sudainuokime Anykščius“.
Vakarinis patrauklumas – šviesą skleidžiančios kvarcinės smiltys praturtina naktinį miesto peizažą ir skatina gyvybingumą vakaro metu.
Vieta: Vyskupo skveras, Anykščiai.
Paskirtis: Rekreacinė, reprezentacinė, istorinė želdynų erdvė miesto centre.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.