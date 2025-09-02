Veisiejuose atidaryta vieta, kokios dar nematėte – net atliekos čia atrodo estetiškai

Čia gyventojai gali patogiai ir be rūpesčių priduoti įvairias atliekas – nuo buitinės technikos iki statybinių medžiagų ar žaliųjų atliekų.
Šis centras išsiskiria estetiškai sutvarkyta aplinka.
Tvarkingi aikštelės plotai, aiškūs informaciniai ženklai užtikrina, kad kiekvienas apsilankymas būtų sklandus ir malonus.
Akivaizdu, jog čia atliekos nėra tik tai, kas nebereikalinga – jos tampa tvarkos ir rūpesčio ženklu.
Veisiejų rūšiavimo centras yra tarsi įmonės vizitinė kortelė, įrodanti, kad net atliekų tvarkymo vieta gali būti švari, jauki ir palanki žmogui bei aplinkai.
Tai – gyvas pavyzdys, kad ekologija ir estetika gali eiti koja kojon.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
