Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
BūstasPasidaryk pats

Veisiejuose atidaryta vieta, kokios dar nematėte – net atliekos čia atrodo estetiškai

2025 m. rugsėjo 2 d. 10:21
Lrytas.lt
Veisiejų rūšiavimo centras – tai ne tik atliekų tvarkymo vieta, bet ir modernus, šiuolaikiškas aplinkosaugos objektas, atspindintis pagarbą gamtai ir bendruomenės poreikiams.
Daugiau nuotraukų (1)
Čia gyventojai gali patogiai ir be rūpesčių priduoti įvairias atliekas – nuo buitinės technikos iki statybinių medžiagų ar žaliųjų atliekų.
Šis centras išsiskiria estetiškai sutvarkyta aplinka.
Tvarkingi aikštelės plotai, aiškūs informaciniai ženklai užtikrina, kad kiekvienas apsilankymas būtų sklandus ir malonus.
Akivaizdu, jog čia atliekos nėra tik tai, kas nebereikalinga – jos tampa tvarkos ir rūpesčio ženklu.
Veisiejų rūšiavimo centras yra tarsi įmonės vizitinė kortelė, įrodanti, kad net atliekų tvarkymo vieta gali būti švari, jauki ir palanki žmogui bei aplinkai.
Tai – gyvas pavyzdys, kad ekologija ir estetika gali eiti koja kojon.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“. 
Atsisiųsti gražiausių vietų žemėlapį
Veisiejaiatliekų rūšiavimasaikštelės
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.