Nupjaukite tai nuo rožių krūmų dabar: kitąmet garantuotai pradžiugins gausiu žydėjimu

Pasak gėlininkų, rudeninio genėjimo metu pirmiausia reikia pašalinti silpnus ir plonus ūglius, taip pat nudžiūvusias ir pažeistas šakas.
Be to, nuo krūmų reikia pašalinti likusius žiedus ir neišsiskleidusius pumpurus, kad jie nesupūtų.
Taip pat genint rožes reikia sutrumpinti pernelyg ilgus ūglius 30 cm, kad jų nesulaužytų vėjas. Tuo tarpu visiškas krūmų genėjimas, kurio metu paliekama tik 30 cm ūglių, atliekamas tik pavasarį.
„Tinkama rožių priežiūra rudenį – tai garantija, kad jūsų rožės ne tik išgyvens žiemą, bet ir pavasarį padovanos sveiką lapiją ir neįtikėtiną žydėjimą“, – užtikrino sodininkai.
Rudenį taip pat svarbu teisingai patręšti rožių krūmus, jie lengviau ištvers šalčius ir greičiau atsigaus pavasarį.
