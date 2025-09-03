Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
BūstasPasidaryk pats

Nupjaukite tai nuo rožių krūmų dabar: kitąmet garantuotai pradžiugins gausiu žydėjimu

2025 m. rugsėjo 3 d. 17:23
Kaip rugsėjo mėnesį teisingai atlikti rožių sanitarinį genėjimą.
Daugiau nuotraukų (5)
Pasak gėlininkų, rudeninio genėjimo metu pirmiausia reikia pašalinti silpnus ir plonus ūglius, taip pat nudžiūvusias ir pažeistas šakas.
Be to, nuo krūmų reikia pašalinti likusius žiedus ir neišsiskleidusius pumpurus, kad jie nesupūtų.
Taip pat genint rožes reikia sutrumpinti pernelyg ilgus ūglius 30 cm, kad jų nesulaužytų vėjas. Tuo tarpu visiškas krūmų genėjimas, kurio metu paliekama tik 30 cm ūglių, atliekamas tik pavasarį.
„Tinkama rožių priežiūra rudenį – tai garantija, kad jūsų rožės ne tik išgyvens žiemą, bet ir pavasarį padovanos sveiką lapiją ir neįtikėtiną žydėjimą“, – užtikrino sodininkai.
Rudenį taip pat svarbu teisingai patręšti rožių krūmus, jie lengviau ištvers šalčius ir greičiau atsigaus pavasarį.
Šaltinis: gordonua.com
rožėskrūmaiSodas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.