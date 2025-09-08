Anūkės paviešintas sodas šokiravo internetą: „Visiška beprotybė, bet neatitraukiu akių“

Kiemas tapo tikru interneto hitu. Vaizdo klipas akimirksniu išpopuliarėjo – jis jau sulaukė daugiau nei 135 tūkst. peržiūrų ir 10 tūkst. patiktukų.
Sode – tikras kičo ir kūrybos festivalis: čia išrikiuoti ranka tapyti Disnėjaus personažai, spalvingi gnomai, besisukantys vėjo malūnėliai, net Guinness statinės ir dekoruota pašto dėžutė. Ant vejos stovi milžiniškas ledų kūgis, o kampuose – dešimtys smulkių detalių, kurios stebina kiekvieną žingsnį.
Vaizdo įrašas greitai tapo virusiniu, o komentaruose žmonės rašė: „Tai beprotybė, bet aš visiškai apsėstas“, „Ji gyvena savo pasakoje, ir man tai patinka“. Daugeliui šis sodas priminė vaikystės laikų muges ar senus pramogų parkus.
Nors dizaineriai turbūt susiimtų už galvos, interneto bendruomenė sutaria – ši močiutė sukūrė unikalią, tik jai vienai būdingą erdvę, kuri džiugina akį ir širdį.
