Plungės jūros pakrantės stebuklas, kurį būtina pamatyti: paplūdimiai ir medžių lajų takai

Plungiškiai džiaugiasi ir didžiuojasi savo jūra, o dar labiau – prieš trejus metus sutvarkytomis ir poilsiui bei rekreacijai pritaikytomis jos pakrantėmis.
Praėjus trejiems metams, galime teigti: Plungės jūros pakrančių sutvarkymo ir įveiklinimo projektas tikrai pasiteisino!
Ir plungiškiai, ir miesto svečiai turi puikią erdvę laisvalaikiui leisti: ramiai pasivaikščioti ar pralėkti dviračiu, atvesti vaikus į žaidimų aikštelę ar pasigalinėti su treniruokliais, mėgautis saule paplūdimyje ar skaityti knygą ant suoliuko medžių pavėsyje.
O kur dar medžių lajų takas ir jaunimo pamėgti tinkliniai gultai jame, galimybė išsinuomoti valtį ar vandens dviratį, o dar – žaluma, gaivus oras, bendrystė su aplinkiniais!
Be to, patogiais takais džiaugiasi kasdien jais į „Saulės“ gimnaziją žingsniuojantys mokiniai, sutvarkytomis prieigomis – jaunieji Plungės irkluotojai.
Jei Plungės jūros pakrantės jums dar neatrasta vieta, labai kviečiame apsilankyti. Būsite maloniai nustebinti!
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
