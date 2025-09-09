Lelijas jie persodina rugsėjo pradžioje – ir tada vasarą gėlės tarsi pasikeičia

Geriausias laikas gėlėms persodinti – vasaros pabaiga – rudens pradžia. Šiuo metu lelijos pereina į ramybės fazę, todėl į naują vietą persikels „miegančiame“ būvyje.
Be to, svogūnėliai spės išauginti naujas šaknis per rudenį ir gerai peržiemos. Jei lelijas persodinsite pavasarį, augalas išeikvos visas jėgas prisitaikymui, dėl to žydėjimas bus žymiai prastesnis.
Pirmasis žingsnis
Lelijas reikia iškasti sodo šakėmis, 20–30 cm atstumu nuo stiebo. Nupjaukite stiebus, palikdami 10–15 cm. Svogūnėlius nuplaukite ir atrinkite tankiausius. Jie lengvai atskiriami rankomis, po to juos sodinkite atskirai – pražys po 2–3 metų. Nupjautus svogūnėlius 2–3 valandas džiovinkite pavėsyje.
Antrasis žingsnis
Prieš sodinant lelijų svogūnėlius, juos apdorokite Fitosporinu-M: 10 ml tirpalo į 10 litrų vandens, mirkyti 40 minučių.
Trečiasis žingsnis
Į sodinimo duobę įberkite superfosfato taip, kad granulės neliestų svogūnėlių. Pabarstykite smėliu, įdėkite svogūnėlį, vėl pabarstykite smėliu ir užpilkite dirvožemiu.
Ketvirtasis žingsnis
Po sodinimo lelijas palaistykite – į vieną duobę apie 5 litrus vandens. Toliau laistykite tik tada, kai 5–7 cm viršutinio dirvožemio sluoksnio išdžiūsta.
Penktasis žingsnis
Rekomenduojama mulčiuoti dirvą kompostu, skiedromis arba žieve 3–5 cm sluoksniu. Regionuose, kur žiemos šaltos ir mažai sninga, viršų galima uždengti eglišakėmis arba agroplėvele (spanbondu).
