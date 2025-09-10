Sėklas pasėjau lapkritį, o birželį sodas paskendęs raudonose kepurėse: stebuklingas augalas

O koks jos aromatas! Bet svarbiausias privalumas – geležinė ištvermė.
Sėklas sėju prieš pat žiemą, lapkritį, beveik prieš pat šalnas.
Užsigrūdinusios šalčio, jos išdygsta kaip gležni, bet stebėtinai stiprūs daigai, nebijantys pavasario šalnų.
Šis augalas visiškai nereiklus: auga bet kokioje dirvoje, žiemoja be jokio uždengimo net ir pačiomis atšiauriausiomis žiemomis ir dėkingai reaguoja į bet kokį dėmesį gausiu žydėjimu, kuris trunka visą vasarą.
Pasodinkite monardą vieną kartą – ir ji dešimtmečiais džiugins jus savo gyvybingu grožiu, pritraukdama į sodą bites ir drugelius.
