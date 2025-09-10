Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
BūstasPasidaryk pats

Sėklas pasėjau lapkritį, o birželį sodas paskendęs raudonose kepurėse: stebuklingas augalas

2025 m. rugsėjo 10 d. 15:11
Monarda – daugiametis augalas, kuris apsigyveno mano sode visam laikui. Jos ryškūs ugniniai raudoni žiedynai, panašūs į mažus fejerverkus, matomi iš visur ir sukuria neįtikėtiną nuotaiką.
Daugiau nuotraukų (2)
O koks jos aromatas! Bet svarbiausias privalumas – geležinė ištvermė.
Sėklas sėju prieš pat žiemą, lapkritį, beveik prieš pat šalnas.
Užsigrūdinusios šalčio, jos išdygsta kaip gležni, bet stebėtinai stiprūs daigai, nebijantys pavasario šalnų.
Šis augalas visiškai nereiklus: auga bet kokioje dirvoje, žiemoja be jokio uždengimo net ir pačiomis atšiauriausiomis žiemomis ir dėkingai reaguoja į bet kokį dėmesį gausiu žydėjimu, kuris trunka visą vasarą.
Pasodinkite monardą vieną kartą – ir ji dešimtmečiais džiugins jus savo gyvybingu grožiu, pritraukdama į sodą bites ir drugelius.
Tik gėlėsdaugiametės gėlėsžiedai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.