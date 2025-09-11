Šilauogės duos derlių bet kuriame kieme: ruduo – geriausias metas pradėti

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
2025 m. rugsėjo 11 d. 12:07
Šilauogės – vienos populiariausių uogų, kurias vis dažniau galima rasti ir lietuvių soduose. Įveisę jas patys, turėsite gausų derlių ir sveikatai naudingų uogų. Tačiau prieš sodinant verta žinoti keletą pagrindinių taisyklių.
Daugiau nuotraukų (2)
Veislės pasirinkimas. Rinkitės veislę, kuri tinkamiausia jūsų regiono klimatui ir dirvožemiui. Tai užtikrins sveiką augimą ir gerą derlių.
Sodinimo vieta. Šilauogės mėgsta saulę, todėl jas sodinkite gerai apšviestoje vietoje. Labai svarbu, kad dirva būtų gerai nusausinta – jos netoleruoja užsistovėjusio vandens.
Dirvos paruošimas. Dirva turi būti rūgšti (pH 3,5–4,5). Tai pasiekiama naudojant organines trąšas, kompostą ar specialias priemones dirvai parūgštinti.
Sodinimas. Geriausia šilauoges sodinti anksti pavasarį arba vėlyvą rudenį. Tarp krūmų palikite 1–1,2 m atstumą, kad jie galėtų laisvai augti.
Priežiūra:
Laistymas. Pirmaisiais metais reikia reguliariai ir gausiai laistyti – šaknų sistemai būtina drėgmė.
Mulčiavimas. Dirvos mulčiavimas pjuvenomis ar spygliuočiais padės išlaikyti drėgmę, sumažins piktžoles ir parūgštins dirvą.
Tręšimas. Šilauogėms tinka specialios uogakrūmiams skirtos trąšos, ypač turinčios fosforo, kalio ir magnio.
Genėjimas. Krūmus reikėtų genėti kasmet, šalinant senus ar pažeistus ūglius, kad augalai formuotųsi taisyklingai ir duotų gausų derlių.
Apsauga. Šilauogės gana atsparios ligoms, tačiau dažnai jas nugraužia paukščiai. Uogoms apsaugoti galima naudoti tinklus ar apsaugines dangas.
Derlius. Šilauogės sunoksta liepą–rugpjūtį. Uogas geriausia skinti rankomis, kai jos visiškai prinoksta.
