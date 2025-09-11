Vilkaviškio miesto parkas matė ir šokių aikšteles, ir karo baisumus – dabar jis žydi

Tuo metu čia buvo šokių ir teniso aikštelės, kavinė. Parkas nebuvo išplanuotas – jį tiesiog juosė tvora, kurią apsodino liepaitėmis.
Kiek vėliau miesto burmistro iniciatyva sode buvo pasodinta per 850 dekoratyvinių medžių ir krūmų. Prieš karą parke buvo įrengtas ir baseinas.
Deja, karo metais parkas buvo stipriai nuniokotas ir vėliau ilgą laiką plytėjo apleistas.
2020 m. miesto sodas pagaliau buvo sutvarkytas ir vėl tapo Vilkaviškio puošmena. Dabar parke žaliuoja mažalapės liepos, paprastieji bukai, raudonieji ąžuolai, europiniai maumedžiai, juoduogiai šeivamedžiai ir plačialapiai jazminai.
Čia auga ir didžioji pocūgė, kuri yra viena stambiausių Lietuvoje (bent 28 m aukščio ir 80 cm skersmens).
Šalia, upelio salą puošia karpotasis beržas ir balsvasis gluosnis. Gėlių kalvas formuoja europinis pūkenis.
Parkas išplanuotas, suformuoti takeliai, įrengta vaikų žaidimo aikštelė, nedidelė scena.
Vienas gražiausių Vilkaviškio miesto parko elementų – šviečiančios sūpynės, kurias įrengiant buvo apsaugoti medžiai. Tad sūpynės kabo ant metalinių konstrukcijų, simbolizuodamos miesto ir gamtos simbiozę.
Šis objektas dalyvavo naujienų portalo Lrytas organizuotame konkurse „Žalioji erdvė 2025“.
Vilkaviškis Vilkaviškio savivaldybė parkas
