Ant Londono teatro stogo pražydo slaptuoju vadinamas sodas: jo paskirtis – neįtikėtina

„Slaptasis sodas“ miesto širdyje
Projektas vadinamas „slaptuoju sodu“. Lysvėse švyti mėlynuojantis indigo, geltonai spindinčios ramunėlės, rausvus tonus dovanojančios hollyhocks, vaistiniai pankoliai, laukinės rugiagėlės ir daugybė kitų augalų. Kiekvienas jų čia pasodintas dėl savo spalvinės galios – iš žiedų, lapų ar šaknų gaunamos medžiagos virsta pigmentais.
„Kai audinys nudažomas natūraliai, spalva atrodo gyva, ji kvėpuoja. Tokia mėlyna ar geltona niekada nebus identiška sintetiniam dažui – ir būtent dėl to ji ypatinga“, – pasakoja teatro kostiumų kūrėjai.
Tradicija atgimsta XXI amžiuje
Anksčiau visos spalvos kilo iš gamtos – mėlyna iš indigo, geltona iš ramunėlių, raudona iš vabzdžių ar šaknų. Tik vėliau jas pakeitė pigesni cheminiai dažai. Nacionalinis teatras nusprendė sugrįžti prie ištakų, parodydamas, kad net ir šiuolaikinėje scenoje galima naudoti tvarius, ekologiškus sprendimus.
Sodas ant teatro stogo – dalis platesnės pastato atnaujinimo ir tvarumo programos. Augalai čia ne tik aprūpina teatrą dažais, bet ir padeda palaikyti pastato mikroklimatą, mažina energijos sąnaudas, pritraukia vabzdžius, sukuria oazę miesto centre.
Ne tik teatrui
Nors ši erdvė pirmiausia skirta teatro poreikiams, sodas pamažu tampa ir atvira edukacine erdve. Čia rengiamos ekskursijos, planuojama įtraukti studentus, bendruomenes, menininkus. „Tai ne tik sodas, tai istorijos, kurios virsta spalvomis ant scenos“, – sako projekto autoriai.