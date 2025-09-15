Kokių augalų geriau nesodinti šalia hortenzijų: išsamus sodininkų gidas

Ne visi augalai dera prie hortenzijų: vieni konkuruoja dėl vandens ar maistinių medžiagų, kiti net išskiria chemines medžiagas, galinčias slopinti hortenzijų augimą. Šiame straipsnyje – apie tai, kokie augalai netinka šalia hortenzijų, kodėl taip yra ir kaip suplanuoti sodą, kad šie nuostabūs krūmai klestėtų.
Hortenzijų poreikiai: kas joms svarbiausia?
Drėgmė – hortenzijos nemėgsta sausros, joms reikia pastovios, bet ne per daug užmirkusios drėgmės.
Pusiau pavėsis – dauguma veislių geriausiai jaučiasi ten, kur saulė šviečia ryte, o popiet pavėsis apsaugo nuo perkaitimo.
Rūgštesnis dirvožemis – hortenzijos žydi gausiau ir įspūdingiau, kai dirva yra šiek tiek rūgšti.
Erdvė – krūmai plečiasi į šonus, todėl jiems reikia vietos oro cirkuliacijai ir sveikam augimui.
Augalai, kurių nereikėtų sodinti šalia hortenzijų
1. Levandos. Levandos mėgsta sausą dirvą, karštą saulę ir minimalų laistymą. Hortenzijoms reikia drėgmės ir pavėsio, todėl šie augalai vienas kitam tampa netinkami kaimynai.
2. Riešutmedžiai. Graikiniai ir kiti riešutmedžiai išskiria jugloną – medžiagą, slopinančią daugumos augalų augimą. Hortenzijos šalia jų silpsta ir auga lėčiau.
3. Rožės. Rožės mėgsta pilną saulę ir mažiau drėgmės, hortenzijos – drėgną, pavėsingą aplinką. Šalia augdamos, jos abi praranda savo stipriąsias savybes.
4. Saulėgrąžos. Šie augalai išskiria medžiagas, slopinančias kaimynų augimą, be to, sunaudoja daug maisto medžiagų. Hortenzijos šalia jų stokoja resursų.
5. Rozmarinai ir čiobreliai. Prieskoniniai augalai geriausiai jaučiasi sausose, saulėtose vietose. Hortenzijoms tokios sąlygos netinka, todėl šie augalai tarpusavyje nederės.
6. Česnakai ir medetkos. Nors jie naudingi kovojant su kenkėjais, išskiria junginius, galinčius slopinti hortenzijų augimą bei žydėjimą.
7. Rykštenės. Kaip ir saulėgrąžos, jos išskiria junginius, kurie trukdo kaimyniniams augalams augti. Hortenzijoms tai reiškia lėtesnį vystymąsi ir mažiau žiedų.
Kodėl svarbu rinktis tinkamus kaimynus hortenzijoms?
Netinkama augalų kaimynystė gali sulėtinti hortenzijų augimą, padidinti ligų riziką, sumažinti žydėjimą ar net sutrumpinti augalo ilgaamžiškumą.
Su kokiais augalais hortenzijos draugauja?
Rododendrai ir azalijos – mėgsta panašią dirvą ir drėgmės lygį.
Šeivamedžiai ir paparčiai – suteikia pavėsį ir papildo dekoratyvinį vaizdą.
Melsvės – praturtina sodo kompoziciją spalva ir forma.
Hortenzijos – išskirtiniai augalai, bet jų sėkmei svarbu ne tik tinkamas dirvožemis ar laistymas. Renkantis kaimynus, venkite nesuderinamų augalų, o pasirinkę tinkamus galėsite džiaugtis gausiais žiedais, kurie puoš sodą visą vasarą ir rudenį.
Šaltinis: milijonasazuolu.lt
HortenzijosGėlėsdaugiametės gėlės
Rodyti daugiau žymių