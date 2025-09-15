Seną lipduką nuo stiklainio nuvalysite akimirksniu – gaila, kad to nežinojau anksčiau!

Tai padaryti paprasčiau, nei manote.
Viskas, ko prireiks, – įprasti virtuvės „ginklai“: indų plovimo kempinė, vatos diskai, muilo tirpalas ir vienas slaptas ingredientas – paprastas rafinuotas augalinis aliejus.
Kaip tai padaryti:
Įmerkite stiklainius su lipdukais į gilų dubenį su karštu vandeniu ir palikite apie 20 minučių.
Kietąja kempinės puse atsargiai nuimkite popierinį lipduką ir klijų likučius. Jei lieka sunkiai nusivalančių vietų, pereikite prie kito žingsnio.
Sudrėkinkite vatos diską aliejumi ir patrinkite klijų likučius. Procesą kartokite su naujais diskeliais, kol paviršius taps visiškai švarus.
Galiausiai nuplaukite stiklainius kriauklėje, kad pašalintumėte aliejaus likučius.
Šis būdas yra paprastas, greitas ir nereikalauja papildomų išlaidų. Rezultatas – stiklainiai blizgės ir bus paruošti naujam konservavimo sezonui.
Šaltinis: tsn.ua
konservavimasstiklainiaistiklainis
