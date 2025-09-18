Po „Temu“ skandalo – klausimas dėl namų tekstilės: ar jūsų užuolaidos ir kilimai saugūs

Šis faktas verčia susimąstyti: jei toksinai slepiasi spalvinguose drabužiuose, ar tikrai saugios užuolaidos, patalynė ar kilimai, kuriuos kasdien naudojame namuose?
Įtartinai pigūs audiniai
Tekstilės pramonėje naudojami dažai ir impregnacijos priemonės neretai yra tie patys – tiek drabužiams, tiek namų audiniams. Pigūs audiniai, kurių gausu internetinėse parduotuvėse, gali būti apdoroti cheminiais junginiais, kurie ilgainiui garuoja, nusėda dulkėse ir patenka į mūsų organizmą.
Pavojingiausios vietos namuose:
Užuolaidos – ypač ryškių spalvų ar nepraleidžiančios šviesos, kur naudojami plastifikatoriai.
Kilimai ir kilimėliai – dažnai gaminami iš sintetinių pluoštų, prisotintų antipirenų, klijų.
Baldų apmušalai – pigus veliūras ar oda, dažnai turintys kenksmingų priemaišų.
Patalynė ir pagalvių užvalkalai – jei gaminti iš nenatūralių, nedeclaruotų medžiagų.
Ką galite padaryti patys?
Rinkitės natūralius audinius. Medvilnė, linas, vilna ar kanapė – saugesni pasirinkimai, jei perkate iš patikimų gamintojų.
Skalbimas prieš naudojimą. Naują tekstilę (užuolaidas, patalynę, užvalkalus) visada išskalbkite – taip pašalinama dalis chemikalų.
Sertifikatai. Ieškokite ženklinimo, pvz. OEKO-TEX Standard 100, kuris reiškia, kad audinys patikrintas dėl kenksmingų medžiagų.
Vėdinimas. Naują kilimą ar užuolaidas bent kelias dienas laikykite gerai vėdinamoje patalpoje prieš naudodami.
Pasidaryk pats. Jei siūnatės ar atnaujinate tekstilę patys – pirkite audinius iš vietinių gamintojų ar antrinių žaliavų parduotuvių. Tai pigiau, tvariau ir dažnai saugiau.
Namai be nuodų – misija įmanoma
Žinia apie nuodingus vaikiškus drabužius yra tik ledkalnio viršūnė. Namų tekstilė taip pat gali slėpti nematomus pavojus, bet būtent čia turime daug galimybių rinktis – nuo to, kokias užuolaidas kabiname, iki kokį kilimą pasitiesiame.
Saugūs audiniai reiškia ne tik švaresnį orą namuose, bet ir ramesnį miegą – tiek vaikams, tiek suaugusiems.
