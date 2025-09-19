Elektrikai nustėrę: žmonės vis dar jungia šiuos prietaisus prie ilgintuvo – tai pavojus namams

Kokių prietaisų negalima jungti prie ilgintuvo
Pirmiausia supraskime, kokią apkrovą gali atlaikyti ilgintuvas.
Jie skirstomi į mažos galios (iki 1 000 W), vidutinės galios (iki 2 200 W) ir galingus – (nuo 2 200 W).
Verta pasiteirauti gamintojo.
Tačiau yra buitinių prietaisų, kurių negalima jungti prie ilgintuvo, nepriklausomai nuo jo galios:
šaldytuvai (sunaudoja per daug elektros energijos);
skalbimo mašinos ir džiovyklės;
mikrobangų krosnelės;
kavos virimo aparatai;
skrudintuvai;
šildytuvai.
Laukdami šaltų orų, daugelis žmonių domisi, ar gali įjungti šildytuvą per ilgintuvą.
Tačiau tokius galingus prietaisus rekomenduojama visada jungti prie stacionaraus elektros lizdo, nes dėl jų ilgintuvas gali būti perkrautas.
Jei jis neturi automatinio išjungimo, gali perkaisti.
Patyrę elektrikai įspėja, kad taip padidėja gaisro pavojus.
Tuo pačiu metu net neturėtumėte kelti klausimo, ar galite įjungti kompiuterį į ilgintuvą.
Norint išsaugoti brangius prietaisus, verta naudoti prietaisus su apsauga nuo įtampos svyravimų ir automatiniu išsijungimu.
Galbūt nustebsite, bet atsakymas į klausimą, ar galima televizorių jungti per ilgintuvą, bus neigiamas.
Jis turi būti maitinamas tik iš sieninio lizdo, nes televizorius turi įžemintą kištuką ir prailgintuvas nebūtų pakankamai saugus variantas.