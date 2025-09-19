Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
BūstasPasidaryk pats

Ruduo nebūtinai pilkas: 5 dalykai, kurie leis sode džiaugtis spalvomis iki pat šalnų

2025 m. rugsėjo 19 d. 10:35
Lrytas.lt
Ruduo nebūtinai turi būti nuobodus – net ir atvėsus orams galima džiaugtis ryškiomis spalvomis. Sodininkai dalijasi patarimais, kaip pratęsti grožį sode iki pat šalnų.
Daugiau nuotraukų (1)
1. Pasodinkite rudenį žydinčių augalų.
Astrų, chrizantemų, rudbekijų ar ežiuolių žiedai suteiks spalvų iki pat šalnų.
2. Nepamirškite dekoratyvinių žolių.
Miskantai, soros ar šluotsmilgės suteikia lengvumo ir gražiai atrodo net žiemos pradžioje.
3. Žaiskite su vazonais.
Į didelius konteinerius sodinkite spalvingus augalus: viržius, kalunas, dekoratyvinius kopūstus. Jie puoš terasą ar balkoną.
4. Pasitelkite lapų grožį.
Klevai, uosiai, kaštonai, vaismedžiai rudenį nusidažo ryškiausiomis spalvomis – pabrėžkite jų vaidmenį sode.
5. Derinkite su dekor
Naudokite moliūgus, kankorėžius, vytintas gėles ar pintas dekoracijas – jos puikiai dera su augalais ir sukuria šventinę nuotaiką.
Net kai orai vėsta, sodas gali išlikti spalvingas ir jaukus. Viskas priklauso nuo to, kokius augalus ir detales pasirinksite.
Šaltinis: tsn.ua
RuduoSpalvosSodininko kalendorius

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.