Ruduo nebūtinai pilkas: 5 dalykai, kurie leis sode džiaugtis spalvomis iki pat šalnų

1. Pasodinkite rudenį žydinčių augalų.
Astrų, chrizantemų, rudbekijų ar ežiuolių žiedai suteiks spalvų iki pat šalnų.
2. Nepamirškite dekoratyvinių žolių.
Miskantai, soros ar šluotsmilgės suteikia lengvumo ir gražiai atrodo net žiemos pradžioje.
3. Žaiskite su vazonais.
Į didelius konteinerius sodinkite spalvingus augalus: viržius, kalunas, dekoratyvinius kopūstus. Jie puoš terasą ar balkoną.
4. Pasitelkite lapų grožį.
Klevai, uosiai, kaštonai, vaismedžiai rudenį nusidažo ryškiausiomis spalvomis – pabrėžkite jų vaidmenį sode.
5. Derinkite su dekor
Naudokite moliūgus, kankorėžius, vytintas gėles ar pintas dekoracijas – jos puikiai dera su augalais ir sukuria šventinę nuotaiką.
Net kai orai vėsta, sodas gali išlikti spalvingas ir jaukus. Viskas priklauso nuo to, kokius augalus ir detales pasirinksite.
Šaltinis: tsn.ua