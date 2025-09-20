Jei sėklas pasiruošite šiuo būdu – kitąmet užsiauginsite pomidorus be ligų ir kenkėjų

Kaip paruošti pomidorų sėklas kitam sezonui:
Pasirinkite pačius gražiausius, prinokusius pomidorus iš šių metų derliaus.
Išimkite sėklas ir trumpam pamirkykite šiltame vandenyje – taip jos atsiskirs nuo minkštimo.
Sėklas nusausinkite, išdėliokite ant popieriaus ar marlės ir palikite, kol visiškai išdžius.
Laikykite sausai, vėsiai ir tamsiai – geriausia popieriniame maišelyje ar stiklainyje.
Tokiu būdu paruoštos sėklos išlieka daigios kelerius metus, o pomidorai užauga tvirtesni ir atsparesni ligoms.
Daržininkai pabrėžia, kad namuose surinktos sėklos yra geriausiai prisitaikiusios prie vietos sąlygų, todėl augalai dažnai būna net atsparesni nei pirktiniai.
