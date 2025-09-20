Lrytas Premium prenumerata tik
Jei sėklas pasiruošite šiuo būdu – kitąmet užsiauginsite pomidorus be ligų ir kenkėjų

2025 m. rugsėjo 20 d. 17:37
Patyrę daržininkai tikina, kad gausiam pomidorų derliui svarbu ne tik gera žemė ar trąšos, bet ir tinkamai paruoštos sėklos. Jei laikysitės kelių paprastų žingsnių, kitąmet galėsite džiaugtis stipriais ir sveikais augalais.
Kaip paruošti pomidorų sėklas kitam sezonui:
Pasirinkite pačius gražiausius, prinokusius pomidorus iš šių metų derliaus.
Išimkite sėklas ir trumpam pamirkykite šiltame vandenyje – taip jos atsiskirs nuo minkštimo.
Sėklas nusausinkite, išdėliokite ant popieriaus ar marlės ir palikite, kol visiškai išdžius.
Laikykite sausai, vėsiai ir tamsiai – geriausia popieriniame maišelyje ar stiklainyje.
Tokiu būdu paruoštos sėklos išlieka daigios kelerius metus, o pomidorai užauga tvirtesni ir atsparesni ligoms.
Daržininkai pabrėžia, kad namuose surinktos sėklos yra geriausiai prisitaikiusios prie vietos sąlygų, todėl augalai dažnai būna net atsparesni nei pirktiniai.
