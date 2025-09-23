Lrytas Premium prenumerata tik
Būstas

Nelaikykite svogūnų šioje vietoje – kitaip visą derlių teks išmesti į šiukšlių dėžę

2025 m. rugsėjo 23 d. 23:02
Jei patalpoje oro drėgnumas bus didesnis nei 65 proc., svogūnai pradės pūti ir juos teks išmesti į šiukšlių dėžę. Kaip išsaugoti derlių?
Pagrindinis saugomų svogūnų priešas – drėgmė. Ji sunaikins bet kokį, net ir aukščiausios kokybės derlių.
Taip pat negalima laikyti svogūnų kartu su šakniavaisiais. Bulvės, morkos, burokai saugojimo metu aktyviai išskiria drėgmę ir etileną.
Drėgmė skatina svogūnų puvimą, o etilenas gali pagreitinti jų daigumą, dėl ko jie taip pat tampa netinkami ilgam laikymui.
Patyrusios šeimininkės laiko svogūnus atskiroje, gerai vėdinamoje vietoje, toli nuo kitų daržovių ir vaisių.
Sausose patalpose, kurių temperatūra yra 23 °C, svogūnai gali būti saugomi net pusę metų, net jei tai yra butas. Svarbiausia, kad drėgmė nebūtų didesnė nei 65 proc.
Niekada nelaikykite svogūnų neperforuotuose polietileno maišeliuose ar sandariai uždarytuose konteineriuose.
