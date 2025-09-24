Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
BūstasPasidaryk pats

Šių augalų rudenį geriau neliesti – genėjimas jiems gali būti pražūtingas

2025 m. rugsėjo 24 d. 13:24
Lrytas.lt
Daugelis sodininkų įpratę rudenį griebti sekatorių ir kruopščiai tvarkyti gėlynus bei krūmus. Tačiau ne visus augalus verta liesti – kai kuriems genėjimas šiuo metu gali būti pražūtingas.
Daugiau nuotraukų (2)
Štai 12 augalų, kurių negenėkite rudenį:
Magnolijos, rododendrai, kamelijos – jų pumpurai formuojasi iš anksto, todėl nukirpus rudenį pavasarį žiedų galite ir nesulaukti.
Bijūnai – žali stiebai maitina šaknis iki pat šalnų. Palikite juos ramybėje, kol visiškai nudžius.
Levandos – nupjautos rudenį dažnai nebeatauga. Geriausias laikas – pavasaris, kai matosi nauji ūgliai.
Rožės – per anksti apkarpytos, jos labiau nukenčia nuo šalčio. Tik pašalinkite akivaizdžiai ligotus ar nulūžusius stiebus.
Hortenzijos – jų žiediniai pumpurai susiformuoja dar vasarą, todėl rudeninis genėjimas reiškia, kad kitąmet nebus žiedų.
Syringos (alyvos) – tą patį galima pasakyti ir apie jas: negenėkite, nes prarasite būsimą žydėjimą.
Spygliuočiai – nukirpus žalius ūglius, augalai tampa jautresni šalčiui.
Dekoratyvinės žolės – palikite jas per žiemą – jos apsaugos dirvą ir sukurs gražų vaizdą.
Trumpai tariant, jei nesate tikri, verčiau palikite genėjimą pavasariui. Rudenį augalams reikia ramybės, kad pasiruoštų žiemai.
Šaltinis: tsn.ua
genėjimasgyvatvorių genėjimasSodininko kalendorius

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.