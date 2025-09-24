Šių augalų rudenį geriau neliesti – genėjimas jiems gali būti pražūtingas

Štai 12 augalų, kurių negenėkite rudenį:
Magnolijos, rododendrai, kamelijos – jų pumpurai formuojasi iš anksto, todėl nukirpus rudenį pavasarį žiedų galite ir nesulaukti.
Bijūnai – žali stiebai maitina šaknis iki pat šalnų. Palikite juos ramybėje, kol visiškai nudžius.
Levandos – nupjautos rudenį dažnai nebeatauga. Geriausias laikas – pavasaris, kai matosi nauji ūgliai.
Rožės – per anksti apkarpytos, jos labiau nukenčia nuo šalčio. Tik pašalinkite akivaizdžiai ligotus ar nulūžusius stiebus.
Hortenzijos – jų žiediniai pumpurai susiformuoja dar vasarą, todėl rudeninis genėjimas reiškia, kad kitąmet nebus žiedų.
Syringos (alyvos) – tą patį galima pasakyti ir apie jas: negenėkite, nes prarasite būsimą žydėjimą.
Spygliuočiai – nukirpus žalius ūglius, augalai tampa jautresni šalčiui.
Dekoratyvinės žolės – palikite jas per žiemą – jos apsaugos dirvą ir sukurs gražų vaizdą.
Trumpai tariant, jei nesate tikri, verčiau palikite genėjimą pavasariui. Rudenį augalams reikia ramybės, kad pasiruoštų žiemai.
Šaltinis: tsn.ua