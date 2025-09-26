Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
BūstasPasidaryk pats

Kodėl vokiečiai namuose po kilimu slepia foliją: paprastas triukas, kurį turėtų žinoti visi Išbandę – tiesiog negali patikėti

2025 m. rugsėjo 26 d. 10:22
Vokietijoje folija naudojama ne tik virtuvėje – ją galima rasti net po kilimais. Iš pirmo žvilgsnio tai gali atrodyti keista ar nereikalinga, tačiau toks būdas turi visiškai logišką ir praktišką paaiškinimą.
Daugiau nuotraukų (2)
Kodėl daugelis vokiečių po kilimais įvairiose kambariuose slepia susuktą foliją?
Šio paprasto triuko tikslas – stiprinti Wi-Fi signalą.
Folija veikia kaip radijo bangų atšvaitas. Kai ji yra po kambario kilimu, ji padeda nukreipti Wi-Fi signalą ten, kur jo reikia, ir sumažinti jo praradimą per sienas ir baldus.
Tai reiškia, kad vietoj to, kad signalas „sklistų“ po visą patalpą arba „pabėgtų“ į lauką, jis tolygiau pasiskirsto kambario viduje.
Pasak blogerio Ricardo, toks gyvenimo patarimas populiarus ne tik Vokietijoje, bet ir Kinijoje. Jis leidžia sustiprinti Wi-Fi be papildomų išlaidų brangiai įrangai.
Kaip teisingai naudoti foliją
Pasirinkite vietą – padėkite folijos gabalėlį po kilimu toje vietoje, kur signalas yra silpniausias arba kur dažniausiai naudojatės internetu.
Folijos dydis paprastai yra pakankamas gabalėlis, maždaug 20–30 cm pločio ir iki 1 m ilgio.
Montavimo forma – foliją galima palikti lygią arba šiek tiek sulenkti, kad būtų sukurtas „veidrodžio“ efektas radijo bangoms.
Signalo patikrinimas – po montavimo naudokite bet kurią programėlę Wi-Fi stiprumui matuoti, kad nustatytumėte, ar signalas sustiprėjo.
Kartais paprasčiausi sprendimai pasirodo esą patys veiksmingiausi.
Susuktas folijos gabalas po kilimu – tai pigus ir lengvas būdas pagerinti Wi-Fi bute.
Kitą kartą, kai signalas staiga „dingsta“ tolimame kambaryje, išbandykite šį vokišką gyvenimo gudrybę – ir internetas taps stabilus ten, kur jo labiausiai reikia.
Šaltinis: tsn.ua
kilimasfolijawi-fi
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.