Kodėl daugelis vokiečių po kilimais įvairiose kambariuose slepia susuktą foliją?
Šio paprasto triuko tikslas – stiprinti Wi-Fi signalą.
Folija veikia kaip radijo bangų atšvaitas. Kai ji yra po kambario kilimu, ji padeda nukreipti Wi-Fi signalą ten, kur jo reikia, ir sumažinti jo praradimą per sienas ir baldus.
Tai reiškia, kad vietoj to, kad signalas „sklistų“ po visą patalpą arba „pabėgtų“ į lauką, jis tolygiau pasiskirsto kambario viduje.
Pasak blogerio Ricardo, toks gyvenimo patarimas populiarus ne tik Vokietijoje, bet ir Kinijoje. Jis leidžia sustiprinti Wi-Fi be papildomų išlaidų brangiai įrangai.
Kaip teisingai naudoti foliją
Pasirinkite vietą – padėkite folijos gabalėlį po kilimu toje vietoje, kur signalas yra silpniausias arba kur dažniausiai naudojatės internetu.
Folijos dydis paprastai yra pakankamas gabalėlis, maždaug 20–30 cm pločio ir iki 1 m ilgio.
Montavimo forma – foliją galima palikti lygią arba šiek tiek sulenkti, kad būtų sukurtas „veidrodžio“ efektas radijo bangoms.
Signalo patikrinimas – po montavimo naudokite bet kurią programėlę Wi-Fi stiprumui matuoti, kad nustatytumėte, ar signalas sustiprėjo.
Kartais paprasčiausi sprendimai pasirodo esą patys veiksmingiausi.
Susuktas folijos gabalas po kilimu – tai pigus ir lengvas būdas pagerinti Wi-Fi bute.
Kitą kartą, kai signalas staiga „dingsta“ tolimame kambaryje, išbandykite šį vokišką gyvenimo gudrybę – ir internetas taps stabilus ten, kur jo labiausiai reikia.
Šaltinis: tsn.ua