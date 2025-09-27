Keli darbai, kuriuos rudenį atlieka tik gudriausi sodininkai – pavasarį jų sodai pranoksta visus

Surinkite lapus ir nuokritas
Nors spalvoti lapai suteikia kiemui jaukumo, palikti jie tampa puikiu prieglobsčiu ligoms ir kenkėjams. Ekspertai pataria juos surinkti, o sveikus lapus panaudoti kompostui – taip turėsite natūralios trąšos pavasariui.
Nugenėkite gyvatvores ir krūmus
Rudenį pravartu tvarkingai apgenėti gyvatvores bei dekoratyvinius krūmus. Tai ne tik suteiks sodo erdvėms struktūros, bet ir padės augalams pavasarį sukrauti daugiau žiedų.
Pasodinkite svogūnines gėles ir žolynus
Tulpių, narcizų ar hiacintų svogūnėliai turi būti įleisti į dirvą būtent rudenį. Kartu galima pasėti laukinių žolynų sėklų – jos pavasarį sukurs natūralų, pievą primenantį vaizdą.
Mulčiuokite dirvą
Organinis mulčias rudenį tampa tikru išsigelbėjimu. Jis ne tik pagerina dirvožemio struktūrą ir aprūpina šaknis maisto medžiagomis, bet ir apsaugo augalus nuo šalčio. Be to, mulčiuota žemė ilgiau sulaiko drėgmę.
Pasirūpinkite veja
Po intensyvios vasaros veja būna pavargusi, todėl rudenį ją reikia atgaivinti. Specialistai pataria atlikti aeraciją – pradurti žemę, kad šaknys gautų daugiau oro. Nepamirškite ir rudeninių trąšų: jos sustiprins šaknis, kad žolė sėkmingai peržiemotų.
Nustatykite tinkamą pjovimo aukštį – pavasarį vejos būklę lemia ir tai, kaip ją paliksite rudenį. Ekspertai rekomenduoja žolę pjauti kiek trumpiau nei vasarą, bet ne per žemai – taip ji bus atsparesnė šalnoms.