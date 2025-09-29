JAV vienas iš „Reddit“ vartotojų papasakojo, kaip ankstyvas apsilankymas turto išpardavime jam tapo tikra laime. Jis atėjo iš anksto, buvo trečias iš dviejų šimtų žmonių eilėje ir galėjo įsigyti daug daiktų už vieną dolerį (0,93 eur).
Apie savo sėkmę autorius, pasirašęs slapyvardžiu u/Budget-Physics2673, parašė rugsėjo 21 d. Įrašas su pavadinimu „Neįtikėtinas nekilnojamojo turto išpardavimas. Aš perku viską“ greitai pritraukė dėmesį.
Prie įrašo buvo pridėtos nuotraukos. Tarp nupirktų daiktų buvo romėnų statulos „Mirtinas galas“ kopija, kuri kainavo tik 8 dolerius (7,44 eur), taip pat dekoratyviniai daiktai po 5 dolerius (4,65 eur).
Pagal pirkėjo teiginius, bendra jo radinių vertė viršijo 3000 dolerių (2790 eur), o perparduoti jis planuoja už mažiausiai 30 000 dolerių (27 900 eur).
Brangiausias pirkinys buvo kinietiška vaza už 1 dolerį (0,93 eur) – jau dabar prekiautojas už ją pasiūlė 2500 dolerių (2325 eur).
Be to, autorius pažymėjo, kad įsigijo paveikslą „iš Prancūzijos imperijos laikotarpio“ už vos 45 dolerius (41,85 eur).
Ekonomistai pažymi, kad susidomėjimo antikvariniais daiktais augimas JAV yra susijęs su pastarųjų metų finansiniais sunkumais.
Remiantis IBISWorld duomenimis, 2025 m. naudotų prekių rinkos apimtis siekė 14,1 mlrd. dolerių (13,11 mlrd. eur), o vidutinis augimas per metus buvo 5,8 proc.
Šalyje veikia daugiau nei 5200 įmonių šioje srityje, o paklausa toliau auga.
„Reddit“ vartotojas spėjo, kad aukciono kainos sumažinimą galėjo įtakoti aukštos vietos nekilnojamojo turto kainos.
„aiktinti namą“, – rašė jis.
Kaip jam tai pasisekė? Tiesiog reikia anksti atvykti ir labai atidžiai įvertinti daiktus. Tuomet namų išpardavimas gali virsti pirkėjui aukso gysla.