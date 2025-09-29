Rudenį pasodinsite šį daugiametį augalą – gausiai žydės nuo vasaros pradžios iki pirmųjų šalnų

Jei svajojate apie žydintį sodą, kuris džiugintų gėlėmis iki pat šalnų, verta atkreipti dėmesį į budlėją – įspūdingą daugiametį augalą. Jos sodrūs žiedynai, primenantys kvapnius alyvos žiedus, ne tik papuoš gėlyną, bet ir pritrauks daugybę drugelių, bičių bei kamanių.
Budlėja žydi nuo birželio pabaigos iki vėlyvo rudens, suteikdama sodui prabangos ir ryškumo tuo metu, kai kiti augalai jau ruošiasi žiemos poilsiui.
Kodėl verta rinktis budlėją savo sodui
Ilgas žydėjimas. Žydi nuo birželio pabaigos iki pirmųjų šalnų.
Nereiklumas. Lengvai ištveria karštį ir sausrą, gerai auga saulėtose vietose.
Patrauklumas vabzdžiams. Saldus aromatas pritraukia drugelius ir sukuria gyvo sodo atmosferą.
Dekoratyvumas. Žiedynai gali būti alyviniai, rožiniai, violetiniai ar balti.
Kaip auginti budlėją
Sodinimo vieta. Geriausia – saulėta, apsaugota nuo stiprių vėjų.
Dirva. Mėgsta lengvas, gerai drenuojamas dirvas.
Laistymas. Aktyvaus augimo metu reikia laistyti saikingai, neleidžiant vandeniui užsistovėti.
Genėjimas. Pavasarį rekomenduojama genėti senas šakas, kad skatintų naujų ūglių formavimąsi.
Žiemojimas. Šaltuose regionuose krūmą reikia uždengti, kad apsaugotų šaknis nuo šalčio.