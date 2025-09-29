Todėl, kai Kelly Whiteside išgirdo, kad profesionalai už jos vonios kambario remontą prašo 19 000 svarų (21,8 tūkst. eurų), ji nusprendė: pasidarys pati. Ir padarė! Vos už 20 svarų (23 eurus), rašo „The Sun“.
Slaptas ginklas? Vienas lipnios juostos ritinėlis už 1 eurą.
Rezultatas pribloškė ne tik ją pačią, bet ir visus, kurie pamatė pokyčius – žmonės internete komentavo, kad kambarys atrodo „įspūdingai“ ir net „prabangiai“.
Kaip viskas prasidėjo
Savo „TikTok“ paskyroje Kelly pasidalijo istorija: „Transformavau tualeto kambarį už mažiau nei 20 svarų, nors man buvo pasakyta, kad jo perplanavimas, sienos griovimas ir pavertimas prabangia vonia kainuos daugiau nei 19 000 svarų. O juk visam namo remontui buvome numatę tik 5 000 svarų (5 750 eurų).“
Sienų Kelly negriovė. Ji nusipirko plytelių dažų už 14 svarų (16 eurų), bet pajuto, kad kambariui vis dar trūksta „to kažko“.
Po trijų mėnesių ji grįžo prie projekto – šįkart su lipnia juosta ir dažų likučiais. Juostą Kelly kruopščiai klijavo vertikaliomis linijomis, atidžiai matuodama tarpus. Tada perėjo per jas voleliu su baltais dažais.
Kai juostelės buvo nuplėštos, ant sienų atsivėrė subtilūs neutralūs dryžiai – mažas sprendimas, kardinaliai pakeitęs kambario vaizdą.
„Mačiau daug tokių projektų, bet niekada nesuvokiau, kiek tai užtrunka. Reikėjo nemažai valandų, kad viskas būtų tiesu ir gerai priklijuota. Laimei, kambarys mažas, tad pats dažymas tetruko kelias minutes“, – juokėsi ji.
Kelly pasirinko vieno sluoksnio dažus, tad užteko tik vieną kartą išdažyti.
Įraše ji linksmai pridėjo: „Trečia mano tualeto kambario linksmybių dalis! Kas galėjo pagalvoti, kad galima tiek laiko praleisti tualete! Beje, šlapia maskavimo juosta lipnesnė nei mažylių rankos – būkite atsargūs!“
Kelly vaizdo įrašas akimirksniu išplito – peržiūrėtas daugiau nei 138 tūkst. kartų.
Keli pigūs namų atnaujinimo triukai
Gražūs namų pokyčiai nebūtinai kainuoja tūkstančius. Štai keli triukai, kurie patiks tiem, kurie patys mėgsta meistrauti:
Virtuvės spintelės. Užklijuokite vinilo plėvelę – greitas ir pigus būdas suteikti naują išvaizdą.
Rankenėlės. Naujos rankenėlės virtuvėje ar kambario duryse iškart pakeičia atmosferą. Žavių galima rasti sendaikčiuose.
Dažų likučiai. Pusiau tuščios skardinės garaže gali tapti akcentine siena kitame kambaryje. Nereikės nė cento.
Nemokami daiktai. „Facebook Marketplace“ dažnai atiduodami baldai. Kažkam ši sofa – šiukšlė, o jums – atsinaujinimo galimybė.