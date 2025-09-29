Vienintelis pasiteisinęs būdas visam laikui atsikratyti šliužų: dar nevėlu

Sodininkai dažnai dalijasi patarimais, kaip naikinti ir atbaidyti šliužus.
Patarimas pasiūlyti jiems alaus yra gana veiksmingas.
Šliužai pajuntą kvapą ir nuskęsta negiliame inde su mėgstamu gėrimu.
Kai kurie sodininkai taip pat stato šliužams spąstus iš molinių puodų, į kuriuos šliužai įlenda ieškodami drėgmės ir vėsos ir paskui negali išlįsti.
Kitą strategiją siūlo Express.co.uk. Sodininkams patariama pabarstyti veją, gėlynus ir lysves panaudotais kavos tirščiais.
Kaip tai veikia?
Kofeinas yra toksiškas šliužams ir sraigėms, todėl kai kurie sodininkystės ekspertai rekomenduoja jį naudoti kaip kenkėjų kontrolės metodą. Kavos tirščiuose yra cheminės medžiagos, vadinamos alkaloidu, kuris yra toksiškas šliužams.
Kai šliužai praryja kavos tirščių, jie smarkiai dehidratuoja ir galiausiai žūsta.
Tačiau perspėjama: nuo kavos šliužai miršta labai skausmingai, tai net blogiau nei druska, todėl nenaudokite kavos tirščių tiesiai ant šliužų ar sraigių.
Vietoj to tiesiog pabarstykite kavos tirščiais aplink pakeltas lysves ar vazonus sausu ir giedru oru, o tada, kai prasidės lietus, šliužai neprasiskverbs pro kavą, taip apsaugosite savo brangias gėles ir pasėlius.
Dviguba kavos tirščių nauda
Tyrimais įrodyta, kad kavos tirščiai sumažina šliužų ir sraigių skaičių nuo 50 iki 90 proc.
Kava taip pat neturės jokio žalingo poveikio jūsų augalams, dar daugiau, kai kurie tyrimai parodė, kad kofeinas iš tikrųjų skatina augalų augimą.
Šaltinis: tsn.ua
