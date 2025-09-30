Namuose drėgna, kaupiasi kondensatas ant langų. Kaip apsaugoti savo namus nuo pelėsio?

Kodėl namuose atsiranda drėgmė? Drėgmės perteklių sukuria čia gyvendami žmonės: prausdamiesi, skalbdami, džiovindami drabužius, ruošdami maistą, laistydami gėles, kvėpuodami ir t.t. Įprastomis sąlygomis 4 asmenų šeima vidutiniškai per parą išgarina į orą apie 12l vandens, o jeigu namuose yra laikomas didelis akvariumas – drėgmės perteklius gali būti dar didesnis.
Problemos dėl per didelės drėgmės
Esant šaltam orui lauke gyventojai laiko užvertus langus. Taigi, drėgmė įstringa namuose be galimybės pasišalinti. Patalpose pakyla santykinis drėgmės lygis. Kadangi dėl šalto oro lauke vidinis lango stiklas atvėsta, esant padidėjusiam drėgmės lygiui patalpoje ant stiklo paviršiaus atsiranda kondensatas. O jei santykinis drėgmės lygis viršija 62 procentus, sudaro tinkamos sąlygos veistis pelėsiui. Pirmiausia atsiranda pelėsio ir drėgmės kvapas, vėliau, nesiimant jokių veiksmų dėl drėgmės sumažinimo, pradės augti pelėsis.
Ar pakanka geros ventiliacijos?
Žinoma, atidarius langą į patalpą pateks šviežio oro, jei lauke sausa – tai gali padėti sausinti orą namuose. Tačiau Lietuvoje šaltuoju periodu lauke yra drėgna ir oras patenkantis į patalpą taip pat bus drėgnas, dažniausiai drėgnesnis negu esantis patalpose. Taigi, įrengta ventiliacijos sistema gali nevisada išspręsti perteklinės drėgmės problemą namuose, kartais ji atliks meškos paslaugą dar labiau drėkindama patalpas. Ventiliacija padės tik tuo atveju, jeigu iš lauko įtraukiamas oras nėra drėgnas. Taip pat ventiliacijos įrengimas yra gana brangus, ir ne visuomet techniškai įmanomas sprendimas.
Drėgmės perteklių surenka oro sausintuvas
Oro sausintuvas (arba drėgmės surinkėjas) yra svarbiausia ir finansiškai efektyviausia priemonė mažinti per didelę namų drėgmę, tai geriausia prevencinė ir gynybos priemonė nuo pelėsio. Oro sausintuvas tai elektrinis įrenginys, kuris įtraukia patalpos orą į prietaiso vidų, jame ant šalto paviršiaus iš drėgno oro susidaro kondensatas, o vėliau išsausėjęs oras išpučiamas atgal į patalpą. Kai kurie oro sausintuvai kaitina įtrauktą patalpos orą ir dėl temperatūrų skirtumo jų viduje susidaro kondensatas. Iš oro gautas vanduo (kondensatas) yra renkamas į tam skirtą talpą arba išleidžiamas pro drenažo žarną tiesiai į kanalizaciją.
Renkantis oro sausintuvą svarbiausia atkreipti dėmesį į jo našumą ir gamintojo rekomenduojamą kvadratūrą. Visada geriau pasirinkti galingesnį, našesnį įrenginį, kuris lengviau ir greičiau atliks oro sausinimą, nei įsigyti per silpną prietaisą. Nepakankamas oro sausintuvas net ir veikdamas nuolatos nesumažins drėgmės pertekliaus iki žmogui ir jo aplinkai priimtinos 50 proc. santykinės drėgmės. Pavyzdžiui 70 kv.m. gyvenamosioms patalpoms oro sausintuvas turi būti pajėgus surinkti 8–10 litrų vandens per parą.
Renkantis drėgmės surinkėją namams, atkreipkite dėmesį į įrenginio galimybes būtent prie kambario temperatūrų – kai kurie įrenginiai galintys surinkti 10 litrų vandens per parą prie +30C laipsnių temperatūros, surinks vos 5 litrus prie kambario temperatūros (prie +18C .. +20C). Toks įrenginys bus skirtas tik iki 40kv.m. ir toli gražu bus per silpnas 70kv.m. gyvenamosioms patalpoms.
Yra ir tokių įrenginių, kurie per parą gali surinkti vos 100ml (0,1 litro). Tokie prietaisai skirti naudoti mažose spintelėse ar stalčiuose. Jie jokiu būdu nėra pakankami naudoti kambarių oro sausinimui, o ką jau ir bekalbėti apie viso buto ar namo sausinimą.
Renkantis oro sausintuvą taip pat reikia atsižvelgti ir į konkretaus modelio veikimo triukšmingumo lygį – juk prietaisas turės veikti ne tik dieną, bet ir naktį, kai drėgmės lygis gyvenamosiose patalpose dažniausiai pakyla.
Wood’s oro sausintuvai – švediška kokybė visiems gyvenimo atvejams
Didelę patirtį ir plačiausią oro sausintuvų asortimentą Baltijos šalyse turinti specializuota įmonė „OROsprendimai“ rekomenduoja pirkti tik laiko patikrintus, patikimus ir ilgą garantijos laikotarpį turinčius švedų gamintojo Wood’s oro sausintuvus. Šios kompanijos oro sausintuvai yra vieni populiariausių Europoje, o Švedijoje kas antras parduodamas oro sausintuvas yra Wood’s kompanijos, būtent šio gamintojo modeliai užima pirmąsias vietas rengiamuose tyrimuose BEST IN TEST. Baltijos šalyse Wood’s oro sausintuvai taip pat užima lyderio poziciją.
Gyvenamosiose patalpose ar sodo nameliuose, vasarnamiuose – WDD80 modelis
WDD80 Wood’s yra perkamiausias drėgmės surinkėjas Baltijos šalyse dėl ypač tylaus veikimo, kompaktiško dydžio ir galimybės užtikrinti reikiamą drėgmės lygmenį gyvenamosiose patalpose iki 60–70 kvadratinių metrų. Šis oro sausintuvas WDD80 Wood‘s gali per parą surinkti net iki 8 litrų vandens ir to visiškai pakanka 3–4 kambarių gyvenamosioms patalpoms. Jis vienodai efektyviai rinks drėgmę nepriklausomai nuo patalpos temperatūros bei papildomai šildys patalpas išpūsdamas šiltą orą, todėl jis puikiai tinkamas mažiau šildomose patalpose (vasarnamiuose, sodo nameliuose). Naudojant šį Wood’s oro sausintuvą pašalinsite langų kondensatą, sustabdysite pelėsio plitimą, o namuose bus šilčiau ir jaukiau. Papildomi WDD80 Wood's pranašumai prieš įprastus kompresorinius drėgmės surinkėjus – lengvas ir mažas dydis, ženkliai tylesnis veikimas bei integruotas jonizatorius, kuris mažina dulkių kiekį ore, jonizatorių galima pasirinktinai įjungti arba išjungti. Šiam įrenginiui šiuo metu suteikiama 3 metų garantija.
NAUJIENA! Švedų kompanija Wood's matydama didelę WDD80 modelio paklausą (Baltijos šalyse tai perkamiausias drėgmės surinkėjas) nusprendė pristatyti tokios pačios technologijos, bet patobulintą modelį WDD90. Naujasis modelis išlaikė visas teigiamas sąvybes – tylų veikimą, kompaktišką dizainą, išpučiamą pašildytą orą, mažą svorį, jonizavimo funkciją ir net iki 8 litrų vandens surinkimo per parą našumą, kuris pakankamas 60–70kv.m. gyvenamosioms patalpoms. Naujajame WDD90 modelyje papildomai yra integruotas ekranėlis, kuriame galima matyti esamą drėgmės lygį bei dar lengviau nustatyti norimą drėgmės lygį. Modelyje taip pat atsirado WiFi funkcija leidžianti oro sausintuvą valdyti nuotoliniu būdu per jūsų išmanųjį įrenginį bei automatinio ventiliatoriaus greičio parinkimo funkcija – esant didesniam drėgmės lygiui įrenginys gali pats automatiškai padidinti ventiliatoriaus greitį, o drėgmės lygiui sumažėjus – automatiškai sumažinamas ir ventiliatoriaus pūtimo greitis. Oro sausintuvui WDD90 suteikiama net 3 metų garantija!
MDK serijos oro sausintuvai įvairaus dydžio patalpoms
MDK serija – tai kompresoriniai oro sausintuvai, turintys modernų dizainą, ypač žemas elektros energijos sąnaudas ir automatinę drėgmės kontrolę. Mažiausias šios serijos modelis MDK11 dėl savo kompaktiško dizaino ir mažo svorio puikiai tinka mažesnėse patalpose, t.y. iki 50kv.m. MDK13 skirtas iki 60kv.m. patalpoms. Didesnėms patalpoms skirti oro sausintuvai MDK21 (skirtas iki 70 kv.m.) ir MDK26 (skirtas iki 120kv.m.), kurie turi didesnius vandens bakelius ir ekraną esamos drėgmės rodymui. Visiems MDK serijos oro sausintuvams suteikiama pratęsta 3 metų garantija.
Wood's AD20 ir AD30 Hybrid modeliai apjungia aukštų energijos efektyvumo ir patikimumo standartų oro sausinimą kartu su unikalia Švediška oro filtravimo – oro valymo sistema. AD20 ir AD30 Wood's oro sausintuvai – oro valytuvai yra patikimi, efektyvūs ir taupo el. energijos suvartojimą. Sausinant orą apsisaugosite nuo drėgmės ir pelėsio daromos žalos, o valydami orą neleisite jame kauptis pavojingoms kietosioms dalelėms, bakterijoms, virusams ir kitokiems elergenams. Tai vieni inovatyviausių ir išmaniausių buitinių oro sausintuvų / oro valytuvų rinkoje.
Pageidaujate oro sausintuvo valdymo su mobiliuoju telefonu bet kuriuoje pasaulio vietoje? Prašom! MRD serija kaip tik Jums. Modelis MRD20 WiFi skirtas iki 70kv.m., o galingesnis brolis MRD25 Wifi iki 120kv.m.
Rūsio patalpoms, garažams ir kitoms negyvenamoms patalpoms SW serijos oro sausintuvai
Visi SW serijos oro sausintuvai išskirtinai surenkami Švedijos gamykloje, jie turi metalinį korpusą, didelį 10 litrų baką (arba galimybę kondensatą nuvesti tiesiogiai į kanalizaciją), automatiškai palaiko pageidaujamą drėgmės lygį, yra didelio našumo ir stebėtinai efektyvūs elektros energijos sąnaudų atžvilgiu. Silpniausias SW22F modelis skirtas patalpoms iki 60kv.m., o galingiausias SW59F gali aptarnauti patalpas iki 160kv.m. ir per parą surinkti net iki 41 litro vandens. SW serijos oro sausintuvai pritaikyti dideliam oro dulkėtumui ir atsparūs neįprastai aukštam drėgmės lygiui, gali pašalinti drėgmę visame rūsyje, sandėlyje ar garaže bei tuo pačiu metu išvalyti orą su komplektacijoje esančiu antipelėsiniu filtru. SW serijos oro sausintuvams keičiant oro filtrus ne rečiau kaip kas metus, garantiją galima pratęsti iki 6 metų.
WCD-pro – su dideliais ratukais ir rankena – patogesniam transportavimui
Toje pačioje Švedijos gamykloje surenkami ir WCD3pro, WCD4pro oro sausintuvai, kurie lygiai taip pat kaip ir SW serijos įrenginiai puikiai tinkami naudoti pramonėje, statybose ar kitose agresyviose patalpose. Papildomai WCD-pro serijos oro sausintuvai turi tvirtus didelius ratus ir nulenkiamą rankeną, kurie tiesiog palengvina jų pervežimą. Tuo tarpu, dar galingesni WCD8 PRO serijos oro sausintuvai gali per parą surinkti net iki 50 litrų vandens ir yra tinkami naudoti net iki 450kv.m. patalpose.
