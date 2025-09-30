Šias trąšas specialistai pataria barstyti ant daržo vietoj mėšlo: viena stiklinė – ir žemė bus kaip nauja

Norint, kad ateityje lysvės džiugintų gausybe daržovių, verta pagalvoti ir apie dirvožemio nukenksminimą. Paprastai tai daroma rudenį.
Paprasčiausias būdas – naudoti kalkes. Kalkėse yra kalcio, kuris pagerina dirvos maistines savybes ir padidina derlių.
Rudenį dirvožemis tampa rūgštesnis dėl nukritusių lapų ir žolės liekanų irimo. Dėl padidėjusio rūgštingumo sumažėja dirvožemio pralaidumas, gali būti sulaikomos maisto medžiagos ir drėgmė. Todėl ekspertai rekomenduoja dirvožemį nukalkinti – taip sukuriama augalams palanki aplinka.
Prieš naudojant kalkes, būtina nustatyti dirvožemio rūgštingumo laipsnį. Tam tinka specialūs testų rinkiniai iš sodo centrų.
Kodėl dirvą reikėtų kalkinti rudenį?
dirvožemis pakankamai drėgnas, todėl kalkės ištirpsta greičiau ir geriau;
yra laiko kalkėms sureaguoti su dirvožemio dalelėmis ir įsigerti iki sėjos sezono.
Kaip kalkinti dirvą rudenį:
Nustatykite dirvožemio rūgštingumą.
Nusipirkite kalkių – 3 kv. m dirvos reikės apie 225–450 g (priklausomai nuo rūgštingumo).
Lysvę uždenkite plonu šiaudų arba lapų sluoksniu, kad išlaikytumėte drėgmę.
Kalkes atskieskite kibire vandens pagal instrukciją (110–225 g vienam kibirui vandens).
Tolygiai paskleiskite tirpalą ant lysvės.
Jei reikia, procedūrą pakartokite po kelių savaičių.
Po nukalkinimo daržą būtina gausiai palaistyti – taip kalkės ištirps ir geriau įsigers į dirvą.
Kodėl verta tai daryti?
Nukalkinimas pagerina lysvių struktūrą, padidina derlingumą, padeda išsaugoti maistines medžiagas ir augalų atsparumą ligoms.
Šaltinis: tsn.ua
dirvanualinta dirvanualintas dirvožemis
