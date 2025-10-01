Valstybė dalija milijonus: sužinok, ar tau priklauso kompensacija už šildymo įrenginius

„Siekiame, kad kuo daugiau gyventojų pasinaudotų valstybės finansavimu, pasikeitę neefektyvius būsto šildymo katilus, ir taupytų energiją bei susimažintų savo išlaidas. Kad gyventojams būtų dar lengviau pateikti dokumentus bei išvengti klaidų pildant paraiškas, o lėšas jiems galėtume išmokėti per kuo trumpesnį laiką, dar kartą peržiūrėjome ir patobulinome elektroninę paraiškos pildymo formą.
Kartu su Energetikos ministerija supaprastinome taršių katilų keitimo finansavimo sąlygas, tad nuo liepos mėnesio gyventojai, be klaidų užpildę paraiškas ir pateikė reikiamus dokumentus, lėšas gauna per 30 dienų nuo paraiškos pateikimo“, – sako Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiutė.
Kvietimai teikti paraiškas ir gauti dotacijas skelbiami kiekvieną metų ketvirtį.
Paraišką galima teikti užpildant elektroninę paraiškos formą.
Parama teikiama jau įsirengus naujus, nenaudotus 5-osios klasės sertifikuotus biokuro katilus arba šilumos siurblius žemė-vanduo, vanduo-vanduo, oras-vanduo ir oras-oras, jeigu tokie šilumos siurbliai skirti šildyti būstą. Kartu su paraiška reikia pateikti ir mokėjimo prašymą bei įrenginio įsirengimą patvirtinančius dokumentus. Supaprastinus dokumentų pateikimą, aiškiau nurodyta, kad nereikia pateikti seno įrenginio nuotraukų.
Gali būti kompensuojama vidutiniškai apie 3 500 eurų išlaidų, pakeitus neefektyvų katilą į šilumos siurblį, ir apie 1500 eurų – įsirengus 5-osios klasės biokuro katilą. Dotacija apskaičiuojama taikant fiksuotus įkainius ir atsižvelgiant į šilumos įrenginio galią.
Pagal Energetikos ministerijos patvirtintas projektų finansavimo sąlygas, paramą gali gauti tie gyventojai, kurie ne anksčiau kaip 2023 m. liepos 26 d. įsirengė naują šilumos gamybos įrenginį – katilą ar šilumos siurblį – vieno arba dviejų butų gyvenamajame name arba sodo name, kuris buvo šildomas vandens pagrindu veikiančia šildymo sistema.
Taip pat dėl dotacijų gali kreiptis gyventojai, kurie ne anksčiau kaip 2024 m. gruodžio 16 d. jau atnaujino šilumos gamybos įrangą, jeigu paramos kreipiasi dėl įrengto šilumos siurblio oras-oras, arba šilumos gamybos įrenginį yra pasikeitę bute, esančiame kitos paskirties pastate ar daugiabutyje, jeigu būstas buvo šildomas, naudojant koklinę krosnį ar židinį.
Vienas namų ūkis gali teikti tik vieną paraišką dėl vieno buto, individualaus namo ar sodo namo jau pakeisto šildymo katilo pakeitimo finansavimo. Bendras pateikiamų paraiškų skaičius nėra ribojamas, jei katilai keičiami įvairiuose būstuose.
Daugiau nei 8 950 Lietuvos gyventojų, jau pakeitusių senus ir taršius įrenginius į atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias šilumos gamybos technologijas, jau išmokėta beveik 30 mln. eurų finansinės paramos.
Iki 2029 m. numatytas daugiau nei 112,4 mln. eurų valstybės finansavimas neefektyvių šildymo įrenginių keitimui būstuose. Iki projekto įgyvendinimo pabaigos siekiama pakeisti 20 504 neefektyvius ir taršius šildymo įrenginius namų ūkiuose bei sukurti 166,3 MW papildomų atsinaujinančiosios energijos gamybos pajėgumų.
Detali informacija apie paraiškų teikimo procesą, finansavimo sąlygas, techninius projekto reikalavimus, tinkamas išlaidas bus nurodyta kvietime ir paskelbta interneto svetainėse: www.ena.lt ir www.esinvesticijos.lt.
Kilus klausimų, galite kreiptis el. paštu katilukeitimas@ena.lt arba telefonu +370 5 230 3312 (darbo dienomis, nuo 8.00 iki 17.00 val.).
