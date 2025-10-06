Kitaip švęsti Kalėdas šiemet siūlo IKEA: paskelbė datą, kada pradžiugins pirkėjus

Riboto kiekio G. Westamno kūriniai natūraliai įsiliejo į kasmet leidžiamą kalėdinę kolekciją. Mintis bendradarbiauti kilo iš bendro noro ieškoti modernesnio požiūrio į žiemos šventes ir pasiūlyti pirkėjams džiugaus bei neįpareigojančio dizaino daiktų, kartu nepamirštant tradicinės Kalėdų dvasios.
Naujas požiūris į tradicijas
Pasak Mortos Bučinskienės, IKEA Interjero dizaino skyriaus vadovės, G. Westmano kūriniai, tapę kasmetinės prekių serijos VINTERFINT dalimi, šiais metais dizaino mylėtojams dovanoja galimybę papuošti namus kalėdinėmis dekoracijomis, kurios nepraras aktualumo ir šventėms pasibaigus. Tikimasi, kad šie praktiški ir meniški objektai įkvėps dar daugiau žmonių suburti artimuosius ir jaukiai leisti laiką namuose.
„Daug žmonių Lietuvoje renkasi modernų namų interjero stilių. Tačiau pastebime, kad Kalėdų laikotarpiu tokiems interjerams dažnai pristinga sprendimų, kuriančių jaukią ir originalią šventišką atmosferą.
O dabar galime pasiūlyti išskirtinio dizaino kolekciją, kurią lengva derinti įvairių stilių interjeruose. Raudonos ir žalios spalvos aiškiai atliepia klasikinių Kalėdų estetiką, o rožiniai ir melsvi kolekcijos akcentai kuria modernios šventės nuotaiką, įnešdami šiuolaikiško netikėtumo“, – sako M. Bučinskienė.
Dizaineris G. Westmanas tvirtina gavęs progą apversti įprastą Kalėdų estetiką aukštyn kojomis, suteikiant jai daugiau ryškumo ir žaismės: „Tai mano žiemos švenčių versija – nauji dizaino sprendimai naujoms kartoms.“
Kolekcija linksmoms šventėms
Ypatingas dėmesys kolekcijoje skiriamas maistui ir bendrystei – tai puikiai atsispindi konkrečiuose jos daiktuose.
Minint legendinių IKEA mėsos kukulių 40-metį, kolekcijoje atsirado būtent šiam patiekalui skirta lėkštė, kurioje galima šventiškai ir, kaip pridera, garbingai išrikiuoti daugelio pamėgtą patiekalą.
O porcelianinis puodelis su sąmoningai išdidinta lėkštute pravers ne tik gurkšnojant karštus šventinius gėrimus, bet ir patiekiant sausainius ar kitus skanėstus prie jų. Šį rinkinį įkvėpė G. Westmano vaikystės prisiminimai apie močiutės kepinius ir dosnias šventines vaišes.
Lietuvoje šios riboto kiekio kolekcijos prekių IKEA prekybos vietose galima įsigyti nuo 2025 m. spalio 9 dienos.
