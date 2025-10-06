Kodėl jūsų česnakai užauga maži? Keli grūdai netinkamų trąšų rudenį ir derlius – prarastas

Rudeninis česnakų sodinimas yra labai svarbus etapas, nuo kurio priklauso kitų metų derlius. Net jei pasirinkote kokybišką sodinamąją medžiagą ir laikėtės terminų, be tinkamo dirvos paruošimo derlius gali nuvilti.
Česnakas – reiklus augalas, jis mėgsta derlingą, purią dirvą su pakankamu maistinių medžiagų kiekiu. Tačiau svarbu žinoti, kokios trąšos padės gauti dideles galvutes, o kokios, atvirkščiai, pakenks.
Ką naudinga pridėti sodinant žieminius česnakus Gerai supuvęs mėšlas arba kompostas. Tai geriausia organinė trąša. Ji prisotina žemę azotu, kaliu ir fosforu, bet tuo pačiu metu neapdegina šaknų, kaip šviežias mėšlas. Pakanka 5–6 kg kv. m plotui.
Medžio pelenai. Puikus kalio ir kalcio šaltinis. Jie gerina dirvos struktūrą, mažina jos rūgštingumą ir apsaugo sodinamąją medžiagą nuo ligų. Perkasant reikia įterpti 150–200 g 1 m² plotui.
Superfosfatas. Padeda formuoti tvirtą šaknų sistemą ir dideles galvutes. Optimalus kiekis – iki 40 g kv. m plote.
Kalio sulfatas. Kalio dėka česnakas tampa atsparus šalčiui ir grybelinėms infekcijoms. Pakanka 25 g kv. m plote.
Kompleksinės trąšos su mikroelementais. Ypač naudingos yra magnio, boro ir mangano turintys mišiniai. Jie gerina skiltelių vystymąsi ir stiprina augalo imunitetą.
Kokių trąšų negalima naudoti sodinant česnakus Šviežias mėšlas. Jame yra per daug azoto, dėl to auga žalia dalis, o ne formuojasi didelės galvutės. Be to, jis dažnai sukelia grybelines ligas.
Šviežias vištienos mėšlas. Jis turi agresyvų poveikį ir gali sudeginti šaknis. Jei jau naudojate, tai tik supuvusį arba komposto pavidalu.
Kalkės arba dolomito miltai, jei nėra reikalo. Per didelis dirvos šarmingumas lemia prastą maistinių medžiagų įsisavinimą.
Azoto trąšų perteklius. Jos skatina lapų augimą, bet kenkia galvų formavimuisi.
Kaip teisingai sodinti žieminius česnakus, kad galvutės užaugtų didelės
Sodinimo metu dirva turi būti puri ir drėgna.
Trąšas geriau įterpti perkasant, kad jos būtų tolygiai paskirstytos.
Česnakai gerai auga po agurkų, ankštinių ir kopūstų, bet jų nereikėtų sodinti po svogūnų ar bulvių.