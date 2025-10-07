Slaptas triukas, kuris leis lengviau pašalinti kerpes ir samanas

Šiam darbui pasirinkite drėgną dieną – esant didelei drėgmei, žievė bus minkštesnė – ir po medžiu išklokite plėvelę.
Atsargiai, kad nepažeistumėte sveikos žievės, nuvalykite kamieną ir pagrindines šakas nuo visų nereikalingų dalykų.
Tam galite naudoti medinį arba plastikinį grandiklį, šepetėlį su kietais sintetinio pluošto šeriais, kietą kempinę, austinį maišą arba tiesiog pirštinę. Jokiu būdu nenaudokite metalinių šepetėlių, grandiklių ir kitų braižančių daiktų, kurie gali pakenkti medžiui.
Nuvalykite ataugas iš viršaus į apačią. Visas ant plėvelės nukritusias šiukšles iš karto surinkite ir sudeginkite.
Ten gali būti patogenai ir kenkėjai, įsikūrę žievės įtrūkimuose žiemoti. Kad būtų lengviau pašalinti samanas ir kerpes, 10 dienų prieš valymą medžius apdorokite juos 5 proc. geležies sulfato tirpalu. Jei ant medžio yra žaizdų ir didelių įtrūkimų, juos reikia nuvalyti iki sveiko medžio – o tada užtepti sodo glaistu, pataria gordonua.com.