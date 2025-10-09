Kaip nuvalyti rašiklio pėdsakus nuo sofos? 28 patikrinti būdai skirtingiems apmušalams

Kaip pašalinti rašiklio žymę nuo odinės sofos
Natūraliai odai svarbu naudoti švelnius valiklius: agresyvios buitinės chemikalijos gali išsausinti paviršių arba sukelti spalvos išblukimą.
1. Vandenilio peroksidas
Tinka baltai odai.
Užtepkite priemonę ant dėmės, palikite 30 minučių. Nuvalyti minkštu audiniu, sudrėkintu praskiestu alkoholiu. Nuplauti likučius vandeniu.
2. Amoniakas su glicerinu
Sumaišyti du šaukštus amoniako su 15 ml glicerino. Užtepti ant nešvarumų ir palikti 25 minutes. Nuplaukite drėgnu mikropluošto audiniu.
3. Riebus kremas
Naudoti baltą arba bespalvį kremą. Teptuku užtepti ant dėmės ir palik 6 minutes. Nuvalyti likučius servetėle arba audiniu.
4. Muilo tirpalas
Ištirpinkite skystą muilą vandenyje, kol susidarys puri puta. Teptuku tepkite ant dėmės sukamaisiais judesiais nuo kraštų į centrą. Palikite 15 minučių, tada nuplaukite drėgnu skudurėliu.
Kaip valyti ekologišką odą
Dirbtinė oda atspari buitinėms cheminėms medžiagoms, bet nemėgsta drėgmės ir temperatūros svyravimų.
1. Amoniakas
Ištirpinkite 15 ml amoniako stiklinėje šilto vandens. Sudrėkinkite vatos tamponą ir nuvalykite dėmę. Nusausinkite ir apdorokite glicerinu arba kremu.
2. Praskiestas alkoholis
Užpilkite ant vatos tampono ir nuvalykite nešvarumus nuo kraštų į centrą. Nuplaukite drėgnu skudurėliu. Išdžiovinus, patepkite paviršių glicerinu.
3. Trintukas
Atsargiai nuvalykite dėmę. Trintuko likučius pašalinkite minkštu skudurėliu. Patepkite paviršių kremu arba glicerinu.
Kaip valyti audinio apmušalus
Audinio geriau per daug nemirkyti ir nenaudoti agresyvių priemonių. Tinka švelnūs metodai.
1. Glicerinas
Sudrėkinkite vatos tamponą ir nuvalykite dėmę. Palikite valandai, tada pašalinkite likučius audiniu arba servetėle.
2. Krakmolas su pienu
Sumaišykite krakmolą su pienu iki košės konsistencijos. Užtepkite ant dėmės ir palikite, kol išdžius. Likusius likučius pašalinkite dulkių siurbliu, tada nuvalykite drėgnu skudurėliu.
3. Terpentinas
Tinka vilnonėms apmušalams. Naudokite su pirštinėmis ir vėdinamoje patalpoje. Nuvalykite vatos tamponu ir likučius pašalinkite minkšta kempine su vandeniu.
4. Praskiestas alkoholis
Užtepkite ant vatos tampono, palikite 25 minutes, tada nuplaukite drėgnu skudurėliu.
Kaip valyti veliūrinę sofą
Veliūras reikalauja švelnaus valymo, be agresyvių cheminių medžiagų.
1. Muilo tirpalas
Ištirpinkite skystą muilą vandenyje. Nuvalykite dėmę skudurėliu ir palikite 5 minutes. Nuvalykite likučius drėgnu skudurėliu.
2. Specialus veliūro valiklis
Pakratykite buteliuką ir purkškite valiklį ant kempinės. Išplakite putas ir nuvalykite apmušalus. Po išdžiūvimo nuvalykite likučius šepečiu.
Universalūs būdai visiems apmušalams
Ūkinis muilas – sutrinkite, ištirpinkite vandenyje, užtepkite ant dėmės, palikite 15 minučių, nuplaukite drėgna kempine.
Dantų pasta – balta, be dažiklių; palikite 6 valandas, tada nuvalykite drėgna šluoste.
Indų ploviklis – užtepkite putas, palikite 6 minutes, nuplaukite drėgna kempine.
Maistinė soda – pabarstykite ant rašalo, palaikykite 10 minučių, tada nusiurbkite.
Citrinų sultys su druska – šviesiams apmušalams; palikite 15 minučių, nuvalykite ir nuplaukite.
Kefyras – šviežias dėmes palikite valandai, įsigėrusias – kelioms valandoms.
Pienas su kukurūzų krakmolu – užtepkite 12 minučių, tada nuvalykite šepečiu.
Garstyčios – spalvotai apmušalams; palikite 24 valandoms, nuvalykite miltelius ir nuplaukite.
Actas (70 proc.) – sudrėkinkite vatos diską, palikite 30 minučių, nuplaukite audiniu.
Citrinų rūgštis – šviesiam audiniui; palikite 5–10 minučių, nuplaukite.
Skutimosi putos – palikite 15 minučių, tada nuplaukite.
Micelinis vanduo – nedidelėms dėmėms, nuvalykite vatos tamponu.
Plaukų lakas – vandeniui atspariems audiniams; palaukite 10 sekundžių, nuvalykite drėgnu skudurėliu.
Acetonas – skirtas tankiems, atspariems audiniams; išbandykite nepastebimoje vietoje, nuvalykite vatos tamponu, tada nuplaukite.
Sofos valymo patarimai
Prieš naudodami bet kokią priemonę, išbandykite ją nepastebimoje vietoje.
Dirbkite atsargiai, vengdami ištepti rašalą.
Po natūralios arba dirbtinės odos valymo apdorokite paviršių glicerinu arba kremu, kad išvengtumėte išdžiūvimo.
Visas medžiagas džiovinkite natūraliai, vengdami tiesioginių šilumos šaltinių.