Netikėta ir kaip tai paparastai genialu: patrinkite juo maišytuvus – spindės kelis mėnesius

Užtenka maišytuvą patrinti parafinu arba vašku – tiks paprasta bekvapė žvakė, vaškinis pieštukas ar baldų poliravimo priemonė.
Kaip tai padaryti:
Nuplaukite maišytuvą įprastai – su muilu ar actu.
Gerai nusausinkite.
Plonu sluoksniu patrinkite parafinu ar vašku visose drėgmei linkusiose vietose.
Nupoliruokite minkštu audiniu – tiks mikropluošto šluostė ar flanelinis rankšluostis.
Po tokio apdorojimo ant paviršiaus susidaro plonas apsauginis sluoksnis, kuris atstumia vandenį ir neleidžia kauptis kalkėms.
Kodėl tai veikia
Vaškas ir parafinas sukuria hidrofobinį efektą – vanduo nesilaiko ant metalo, o subėga į lašelius ir nubėga žemyn.
Dėl to maišytuvas ilgiau išlieka blizgus net esant kietam vandeniui, nelieka pirštų atspaudų, paviršius spindi iki 3 mėnesių net intensyviai naudojant. Jei norite dar geresnio efekto, į parafiną įlašinkite šiek tiek glicerino. O auksiniams ar bronziniams maišytuvams naudokite bičių vašką – jis nepalieka baltų dėmių.
Venkite abrazyvinių kempinėlių – jos gali pažeisti apsauginį sluoksnį.