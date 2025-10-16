Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
BūstasPasidaryk pats

Netikėta ir kaip tai paparastai genialu: patrinkite juo maišytuvus – spindės kelis mėnesius

2025 m. spalio 16 d. 13:33
Net ir švariuose namuose maišytuvai greitai praranda blizgesį – atsiranda vandens dėmių, kalkių nuosėdų. Tačiau yra paprastas būdas, kaip išlaikyti juos spindinčius iki trijų mėnesių be brangių valiklių ar agresyvios chemijos.
Daugiau nuotraukų (2)
Užtenka maišytuvą patrinti parafinu arba vašku – tiks paprasta bekvapė žvakė, vaškinis pieštukas ar baldų poliravimo priemonė.
Kaip tai padaryti:
Nuplaukite maišytuvą įprastai – su muilu ar actu.
Gerai nusausinkite.
Plonu sluoksniu patrinkite parafinu ar vašku visose drėgmei linkusiose vietose.
Nupoliruokite minkštu audiniu – tiks mikropluošto šluostė ar flanelinis rankšluostis.
Po tokio apdorojimo ant paviršiaus susidaro plonas apsauginis sluoksnis, kuris atstumia vandenį ir neleidžia kauptis kalkėms.
Kodėl tai veikia
Vaškas ir parafinas sukuria hidrofobinį efektą – vanduo nesilaiko ant metalo, o subėga į lašelius ir nubėga žemyn.
Dėl to maišytuvas ilgiau išlieka blizgus net esant kietam vandeniui, nelieka pirštų atspaudų, paviršius spindi iki 3 mėnesių net intensyviai naudojant. Jei norite dar geresnio efekto, į parafiną įlašinkite šiek tiek glicerino. O auksiniams ar bronziniams maišytuvams naudokite bičių vašką – jis nepalieka baltų dėmių.
Venkite abrazyvinių kempinėlių – jos gali pažeisti apsauginį sluoksnį.
maišytuvasvandens maišytuvasbuitis

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.