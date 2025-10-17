Pro šį daugiaubutį klaipėdiečiai tiesiog negali abejingai praeiti: Svetlana ten kuria stebuklus

Sunku patikėti, kad tai – vieno iš Klaipėdos miegamųjų rajonų daugiabučių kiemas.
E. Budžienė šiais vaizdais sutiko pasidalyti ir su skaitytojais.
„Ir vėl einu ieškoti gerumo žiedų... Esu Taikos prospekte, prie tvarkingo 133-iojo daugiabučio namo. Gal šių spalvingų gėlynų nebūčiau atradusi, jei ne vienos klaipėdietės prašymas ateiti būtent čia, kur mieloji, darbščioji ponia Svetlana, buvusi mokytoja, kuria gyvus stebuklus.“
„Man labai pasisekė, kad sutikau kieme pačią gėlių šeimininkę, kuri su malonumu papasakojo ne tik apie mylimas gėles, bet ir šiek tiek apie save. Malonu buvo susipažinti ir su šio namo bendrijos pirmininke. Kaip gera, kad tokie darbštūs, kūrybingi žmonės puošia mūsų miestą. Pagarba jiems, ačiū“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė E. Budžienė.
VE.lt susisiekus su nuotraukų autore, ji teigė, kad pati turi gėlyną prie savo daugiabučio, todėl sugalvojo ieškoti bendraminčių mieste.
„Tai tryliktas toks namas, kurį suradau“, – sakė E. Budžienė.
Po jos pasidalytomis nuotraukomis socialiniuose tinkluose pasipylė šilti komentarai.
„Dažnai praeinu pro šitą namą, kai einu pasivaikščioti prie Žardės prūdelio. Gražu čia, ir svarbiausia, kad niekas nenudrasko gėlių. Atrodo, kad mes panašėjame į tikrus europiečius (gerąja prasme)“, – rašė Rūta Mažonienė. Kituose komentaruose ne kartą minėtas žodis grožis ir jausmingi komentatorių susižavėjimo akcentai.
Į tai E. Budžienė atsakė:„Tikrasis grožis dažniausiai slypi žmogaus širdyje.“