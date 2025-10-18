Kalėdinis kaktusas be žiedų — padarau „pšik“ ir pumpurų gausybė: net senas krūmas pražysta

Gėlę geriausia pradėti tręšti nuo spalio, kad ji spėtų sukaupti jėgų ir išleisti kuo daugiau pumpurų.
Daugelis gėlininkų pažymi jūros dumblių pagrindu pagamintų trąšų veiksmingumą, kurios šiandien yra plačiai prieinamos gėlių parduotuvėse ir prekybos centruose. Jos pasižymi nedidele kaina, o augalai jas tiesiog dievina.
Trąšos iš dumblių būna skystos, miltelių arba ekstraktų pavidalo. Jos turi daug natūralių augalų hormonų ir mikroelementų, kurie skatina aktyvų augimą bei žydėjimą.
Tokias trąšas galima naudoti kalėdiniam kaktusui reguliariai, nes jos nekenkia augalams. Priešingai, jos gerina bendrą augalų būklę ir didina jų atsparumą stresui.
Pagrindiniai jūros dumblių trąšų privalumai:
gerina šaknų formavimąsi; skatina krūmų augimą ir vystymąsi; skatina žydėjimą ir didina žiedų skaičių. Trąšas reikia naudoti pagal instrukcijas – paprastai paruošti vandeninį tirpalą ir juo laistyti po krūmu arba purkšti visą augalo žalumą. Naudojimo dažnumas – kas 2–3 savaites.
Ir tada kalėdinis kaktusas tikrai atsidėkos jums žydinčiu vaizdu, rašo balconygardenweb.com.