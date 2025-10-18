Netraukite skurdo į namus – tiesiog išmeskite šiuos daiktus, net jei ir netikite prietarais

Norėdami apsisaugoti nuo neigiamo jų poveikio, liaudies išmintis pataria vengti šių daiktų ir įpročių:
1. Sudaužytas veidrodis ar stiklas
Jei veidrodis ar stiklas įtrūkęs, sudaužytas ar subraižytas – jį reikia kuo greičiau pakeisti. Toks daiktas esą atbaido sėkmę ir pritraukia skurdą.
2. Veidrodis priešais lovą
Niekada nekabinkite veidrodžių priešais vietas, kuriose miegate – lovą ar sofą. Senovėje tikėta, kad veidrodis yra portalas į anapusinį pasaulį, o miegant žmogaus siela gali „pasiklysti“ ir nebegrįžti į kūną.
3. Sugedęs laikrodis
Pasak liaudies prietarų, laikrodis, kuris sustojo ar nustojo tiksėti, atneša nelaimę ir skurdą. Tokį daiktą patariama nedelsiant pataisyti arba išmesti.
4. Sudaužyti indai
Sudužę indai pritraukia neigiamą energiją, todėl jų nereikėtų nei naudoti, nei laikyti namuose. Jie esą kenkia šeimos gerovei ir savijautai.
5. Negyvų gyvūnų ar augalų naudojimas puošybai
Liaudis pataria vengti puošti namus iškamšomis, gyvūnų odomis ar negyvais augalais. Tokie daiktai atbaido sėkmę ir neša blogą energiją.