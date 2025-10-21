Lrytas Premium prenumerata tik
Itin išpopuliarėję žieminiai svogūnai derliumi gali nuvilti, jei nepaisysite vienos taisyklės

2025 m. spalio 21 d. 15:57
Jei šioje vietoje pasodinsite žieminius svogūnus, jie neišgyvens iki pavasario.
Pasak daržininkų, yra keletas vietų, kuriose tikrai negalima sodinti žieminių svogūnų. Ne visi daržininkai žino apie šias vietas ir reguliariai daro tą pačią klaidą.
Tai žemumos, kur susikaupia vanduo per rudens lietus ir pavasario potvyniai.
„Daržą svogūnams reikia daryti ant pakilimo, – pažymėjo ji. – Jei jūsų sklypas užliejamas, patariu įrengti aukštas lysves su geru drenažu“.
Drenažui galima naudoti medžių šakas. Jos palaipsniui supus, praturtindamos žemę maistinėmis medžiagomis.
„Visada rinkitės sodinti tik gerai apšviestas vietas“, – pataria žinovai.
Jie priminė, kad blogiausia vieta žieminiams svogūnams auginti – lysvės, kuriose anksčiau augo burokai, ridikai, morkos, moliūgai, cukinijos ar arbūzai.
„Geri pirmtakai bus žaliosios kultūros. Svogūnus gerai sodinti po kopūstų, agurkų, pomidorų, ankštinių“, – pridūrė.
Šaltinis: gordonua.com
