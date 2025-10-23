Už uždarų durų Kaune – paslėptas įspūdingas kiemas, apie kurį beveik niekas nežino

Už A.Mackevičiaus gatvėje esančio Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto pastato, kuriame įsikūrę būsimi dizaineriai, yra uždaras kiemas. Jame gali lankytis tik kolegijos bendruomenės nariai bei jų svečiai.
Menų ir ugdymo fakulteto lektorius Juozas Dundulis pasakojo, kad prieš 6 metus jam kilo sumanymas pagražinti kiemą supančių pastatų sienas.
„Pasiūliau tai padaryti patiems studentams.
Tuo metu pas mus mokėsi dabar gatvės meno pasaulyje žinomas menininkas Povilas Kupčinskas. Jis ir sugalvojo sienas papuošti piešiniais“, – pasakojo dėstytojas.
Įamžino kelias specialybes
Piešiniai skirti įamžinti kelias kolegijoje dėstomas specialybes.
Grafikos dizaino studentą P.Kupčinskas pavaizdavo kaip beždžionę su astronauto šalmu.
Kituose piešiniuose simboliškai įamžinti interjero ir mados dizaino studentai, o kėdė skirta baldų kūrėjams, kurie tuo metu buvo rengiami kolegijoje.
Tačiau vienas piešinys skiriasi nuo kitų – jame kitas studentas pavaizdavo iš spygliuotos vielos besivaduojančią baltą varną.
„Tai – laisvės simbolis, studentas norėjo pabrėžti, kad būti kitokiam yra šaunu“, – sakė J.Dundulis.
O fotografijose kolegijos studentai įamžino miesto architektūrą – medinius ar mūrinius pastatus bei jų detales, kurių dalis buvo pasmerkta sunykti.
Skulptoriai kieme išdėliojo savo kūrinius.
Studentai pagamino ir kieme pastatytus suolus.
Pelėdos – sklandanti dvasia
Greta puikuojasi ir dvi senų pelėdų skulptūros. Jas 1924 metais sukūrė vienas žymiausių Lietuvos skulptorių Vincas Grybas.
Anuomet pelėdos papuošė Kauno meno mokyklos pastatų komplekso, kuriame įsikūręs dabartinis Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakultetas, tvorą.
„V.Grybo pelėdos, esančios ant kolegijos tvoros, buvo restauruojamos. Šių dviejų atnaujinti nebuvo įmanoma, todėl atsidūrė čia.
Tai – tarsi šios mokyklos simbolis ir po kiemą sklandanti dvasia“, – pasakojo J.Dundulis.
Metas piešinius atnaujinti?
Dėstytojas sakė, kad studentai kieme mėgsta ilsėtis.
„Kiemas uždaras, bet jei atvyksta svečių, leidžiame jiems apsidairyti.
Tiesa, apie šią erdvę mažai kas žino“, – atskleidė J.Dundulis.
O štai P.Kupčinskas prisiminė, kad jam buvo smagu, kai dėstytojai pasitikėjo ir leido piešti ant kieme esančių pastatų sienų.
„Nuo tada, kai baigiau kolegiją, tame kieme nesu buvęs.
Gal piešinius reikėtų atnaujinti? Jei taip, manau, kad jau kiti studentai galėtų ten kurti savo darbus“, – svarstė P.Kupčinskas.