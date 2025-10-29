Sraigės išnyks be pėdsakų: jei tai atliksite dar šį mėnesį – problema išspręsta

Kruopštus teritorijos valymas
Pirmasis etapas – visiškas lysvių valymas. Surinkite ir išneškite iš sklypo visus nukritusius lapus, nupjautas piktžoles, daržovių likučius ir mulčią. Visi šie medžiagų likučiai sudaro patogias slėptuves sraigių kiaušinėliams, kuriuos sunku pastebėti plika akimi. Jei jų nepašalinsite, kiaušiniai ramiai peržiemos, o pavasarį iš jų išsiris dešimtys naujų kenkėjų.
Patarimas: nepanaudokite kompostui užkrėstų likučių – geriau juos sudeginkite arba palaidokite atskirai, kad neplatintumėte lervų.
Dirvos purenimas
Kitas žingsnis – gilus lysvių purenimas. Tai padeda iškelti sraigių kiaušinėlius iš gilesnių dirvos sluoksnių į paviršių, kur jie tampa labiau pažeidžiami šalčiui ir apdorojimui. Geriausia šią procedūrą atlikti sausu oru, kai žemė nelimpa prie įrankių.
Purenimas taip pat pagerina dirvos aeraciją ir sumažina kitų po žeme besislepiančių kenkėjų skaičių.
Apdorojimas superfosfatu
Svarbiausias etapas – sauso superfosfato įterpimas. Trąšas paskleiskite ant žemės paviršiaus, skaičiuojant 40 g vienam kvadratiniam metrui. Svarbu jo neįterpti į dirvą – efektas pasiekiamas tik tada, kai granulės lieka ant paviršiaus.
Superfosfatas ne tik naikina sraigių kiaušinėlius, iš esmės juos „sudegindamas“, bet ir veikia kaip naudinga mineralinė trąša augalams. Per žiemą medžiaga palaipsniui ištirpsta, prisotindama žemę fosforu, kuris pavasarį stiprina augalų šaknų sistemą.
Žiema ir rezultatas
Po apdorojimo sklypas paliekamas ramybėje iki pavasario. Dėl trąšų poveikio ir žiemos šalčių sraigių kiaušiniai visiškai sunaikinami. Pavasarį iš jų nebeišsirita kenkėjai, todėl jūsų lysvės bus patikimai apsaugotos nuo sezono pradžios.
Papildomi patarimai veiksmingai apsaugai nuo sraigių
Reguliariai tikrinkite komposto krūvas – sraigės dažnai slepiasi ten žiemai. Venkite pernelyg drėgnų lysvių rudenį, nes drėgna žemė traukia moliuskus. Pavasarį sodinkite kultūras, kurios atbaido kenkėjus, pavyzdžiui, česnaką, šalaviją ar serenčius.
Pavasarį atlikite profilaktinį sklypo patikrinimą – pastatykite spąstus arba pakartotinai purenkite dirvą. Rudeninis sklypo apdirbimas – tai ne tik profilaktika, bet ir strateginė priemonė, užtikrinanti dirvos sveikumą bei gausų derlių kitą sezoną.
Šaltinis: tsn.ua