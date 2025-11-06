Lapkritį padėkite tai po aviečių krūmais – vasarą šakos lūš nuo uogų

Tinkamas mulčiavimas – šaknų gelbėjimas Populiariausias šaknų apsaugos būdas yra mulčiavimas. Mulčias veikia kaip šilta antklodė, sulaikanti šilumą ir sauganti šaknis nuo staigių temperatūros pokyčių.
Durpės. Tai itin populiari mulčiavimo priemonė. Durpės klojamos iki 7 cm sluoksniu – jos puikiai sulaiko šilumą ir apgaubia šaknis.
Šiaudai. Kitas efektyvus variantas yra šiaudai. Po krūmu reikėtų pilti 10 cm sluoksnį, kuris patikimai paslėptų ir apsaugotų šaknis nuo šalčio.
Pagrindinis darbas, kurį reikia atlikti, norint išsaugoti augalus, yra patikimos apsaugos sukūrimas šaknims jau lapkričio mėnesį.
Pjuvenos. Taip pat galima naudoti pjuvenas – po krūmais supilamos nedidelės 10–12 cm aukščio krūvelės. Per kelerius metus jos supus ir taps natūralia trąša, praturtinančia dirvožemį.
Papildoma apsauga nuo šalčio ir kenkėjų Papildomai apsaugai galima naudoti spygliuočių šakas (eglišakius). Jos klojamos ant viršaus mulčio arba tiesiogiai ant krūmų. Spygliuočių šakos ne tik apšiltina šaknis, bet ir sukuria natūralų barjerą nuo kenkėjų bei graužikų.
Be šaknų apsaugos, naudinga pavasarį šiek tiek patręšti avietes organinėmis trąšomis, pavyzdžiui, perpuvusiu mėšlu ar kompostu. Tai padės krūmams greičiau atsigauti po žiemos ir užauginti didelį derlių.
Šios paprastos priemonės užtikrins, kad avietės pergyvens net ir atšiauriausią žiemą ir kitąmet džiugins gausiomis, aromatingomis uogomis.
Šaltinis: tsn.ua