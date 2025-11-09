Užtruko, kol atsirinko tinkamiausias rudens trąšas – dabar Birutė nesuka galvos: derlius visada geras

Ruduo – vienas svarbiausių laikotarpių, kai tinkamai panaudotos trąšos gali padėti dirvai atsigauti ir sukaupti maisto medžiagų kitam sezonui. Rudeninis tręšimas fosforu ir kaliu pagerina šaknų sistemą ir padeda augalams lengviau ištverti žiemą.
„Jau antri metai iškart po derliaus nuėmimo, kai žemė dar šilta, bet jau laisva, ją pabarstome fosforo ir kalio mišiniu. Ir ramu – žinai, kad pavasarį viskas augs kitaip“, – šypsosi Birutė.
Ką pataria specialistai
Agronomai pabrėžia, kad rudens tręšimas veikia tik tada, kai laikomasi kelių pagrindinių taisyklių:
Laikas. Trąšas geriausia barstyti, kai dirva dar neįšalusi ir neperšlapusi – tada augalai spėja įsisavinti fosforą bei kalį.
Dirvos tyrimai. Prieš tręšiant verta atlikti paprastą dirvos tyrimą – taip žinosite, ko trūksta, o ko jau pakanka.
Papildomi mikroelementai. Agronomai pastebi, kad trąšos su cinku ar boru pagerina žieminių javų augimą ir pavasarį duoda stipresnius ūglius.
Birutė sako, kad po rudens tręšimo jai pavyko pastebimai pagerinti dirvos struktūrą ir sumažinti trąšų poreikį pavasarį. „Anksčiau viską dariau paskubomis – dabar matau, kad ruduo yra tinkamiausias metas žemei pasirūpinti. Visiems taip pat patarčiau – kai kartą pabandai, į kitas trąšas nebesižvalgai“, – šypteli ūkininkė.
Pastaba: prieš naudojant naujas trąšas visada verta atlikti dirvos tyrimą – rezultatai priklauso nuo žemės sudėties ir klimato sąlygų.
